Голикова призвала менять образ матери и отца в кино - РИА Новости, 23.10.2025
16:53 23.10.2025
Голикова призвала менять образ матери и отца в кино
Голикова призвала менять образ матери и отца в кино - РИА Новости, 23.10.2025
Голикова призвала менять образ матери и отца в кино
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала менять образ матери и отца в кино и телешоу, в 29% случаев мама на экране выглядит уставшей, а папа отстраненным в 14% РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:53:00+03:00
2025-10-23T16:53:00+03:00
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова призвала менять образ матери и отца в кино

Голикова призвала менять образ матери и отца в кино и телешоу

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала менять образ матери и отца в кино и телешоу, в 29% случаев мама на экране выглядит уставшей, а папа отстраненным в 14% ситуаций.
«

"Сейчас наша задача … - менять культурный и эмоциональный контекст. И делать это в кино, и в сериалах, и в телешоу. Конечно, позитивного контента становится больше, спасибо коллегам за это. Во многом этому способствовало проведение Года семьи. Но тематический год закончился, но нам нужно устойчиво и упорно продолжать эту работу", - сказала Голикова во время заседания Совета при президенте РФ по реализации демографической и семейной политики.

Она рассказала, что 40% россиян, которые откладывают рождение детей, объясняют это нежеланием растить ребенка в тех же условиях, в которых когда-то росли они. При этом в 80% случаев в российских фильмах и сериалах семья показывается через призму конфликтных и напряженных отношений. Мама в медиа в 29% случаев выглядит перегруженной обязанностями и уставшей, а папа в 14% отстраненный.
Вице-премьер подчеркнула, что транслируемые в медиа и социальных сетях установки нередко заставляют надолго отложить не только рождение детей, но и саму идею вступления в брак.
