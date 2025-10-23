Голикова призвала менять образ матери и отца в кино

«

"Сейчас наша задача … - менять культурный и эмоциональный контекст. И делать это в кино, и в сериалах, и в телешоу. Конечно, позитивного контента становится больше, спасибо коллегам за это. Во многом этому способствовало проведение Года семьи. Но тематический год закончился, но нам нужно устойчиво и упорно продолжать эту работу", - сказала Голикова во время заседания Совета при президенте РФ по реализации демографической и семейной политики.