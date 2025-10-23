В ФРГ предупредили о больших потерях из-за использования активов России

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ФРГ грозят серьезные финансовые потери, если будет принято решение о конфискации замороженных активов России, заявил глава правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
«
"Такой шаг дорого обошелся бы именно для Германии, которая инвестировала в Россию, как никакая другая страна", — приводит слова Шеппа агентство DPA.
По оценке Шеппа, ФРГ в таком случае рискует потерять свыше 100 миллиардов евро.
Накануне глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова предупредила об ответных мерах в случае передачи Киеву 140 миллиардов евро из замороженных активов России.
Выделить Украине кредит в счет замороженных активов России предложила в сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
