В ФРГ предупредили о больших потерях из-за использования активов России
21:35 23.10.2025 (обновлено: 00:44 24.10.2025)
В ФРГ предупредили о больших потерях из-за использования активов России
Шепп: Германия потеряет 100 млрд евро при использовании замороженных средств РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ФРГ грозят серьезные финансовые потери, если будет принято решение о конфискации замороженных активов России, заявил глава правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
"Такой шаг дорого обошелся бы именно для Германии, которая инвестировала в Россию, как никакая другая страна", — приводит слова Шеппа агентство DPA.

Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Посол назвал действия Запада с активами России воровством
17 октября, 01:03
По оценке Шеппа, ФРГ в таком случае рискует потерять свыше 100 миллиардов евро.
Накануне глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова предупредила об ответных мерах в случае передачи Киеву 140 миллиардов евро из замороженных активов России.
Выделить Украине кредит в счет замороженных активов России предложила в сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ограбление России сотрет Евросоюз в труху
14 октября, 08:00
 
