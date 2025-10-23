https://ria.ru/20251023/geografiya-2050157016.html
Путин рассказал о важности географии
География важна для России с политической точки зрения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
Путин заявил, что география важна для России с политической точки зрения