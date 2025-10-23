В Гагаузии обвинили Молдавию в политическом давлении на автономию

"Этот цирк власти демонстрируют для того, чтобы не показывать реальную работу по улучшению жизни людей. Народ обнищал, и это результат нынешней политики партии власти", - сказал Влах.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии обжаловала решение суда в Апелляционной палате Кишинева, заседания по делу продолжаются.