В Гагаузии обвинили Молдавию в политическом давлении на автономию - РИА Новости, 23.10.2025
19:19 23.10.2025
В Гагаузии обвинили Молдавию в политическом давлении на автономию
В Гагаузии обвинили Молдавию в политическом давлении на автономию - РИА Новости, 23.10.2025
В Гагаузии обвинили Молдавию в политическом давлении на автономию
Судебный процесс над главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и вынесенный ей приговор - это часть системного давления со стороны президента страны... РИА Новости, 23.10.2025
В Гагаузии обвинили Молдавию в политическом давлении на автономию

КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Судебный процесс над главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и вынесенный ей приговор - это часть системного давления со стороны президента страны Майи Санду, заявил РИА Новости общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
В четверг в Апелляционной палате Кишинева прошло очередное заседание по делу главы Гагаузии Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан. Обе подсудимые участвовали в процессе в режиме онлайн из следственного изолятора. Следующее слушание назначено на 27 октября.
"Это настоящее судилище и часть системного давления со стороны Санду, чтобы подавить автономию и отвлечь от экономических проблем. Такого, конечно, в истории, наверное, не было, что за несколько минут изучают столько томов, которые нужно изучать, наверное, месяцами как минимум. А параллельно спецслужбы, включая главу Службы информации и безопасности (СИБ), усиливают давление на руководство Гагаузии", - отметил Влах.
Активист также обвинил власти Молдавии в отвлечении внимания общества от социально-экономических проблем.
"Этот цирк власти демонстрируют для того, чтобы не показывать реальную работу по улучшению жизни людей. Народ обнищал, и это результат нынешней политики партии власти", - сказал Влах.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии обжаловала решение суда в Апелляционной палате Кишинева, заседания по делу продолжаются.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
