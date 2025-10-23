Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Париже отреагировало на слова французского генерала о России
18:12 23.10.2025
Посольство в Париже отреагировало на слова французского генерала о России
Посольство в Париже отреагировало на слова французского генерала о России
Заявления начальника генерального штаба ВС Франции, генерала Фабьена Мандона о том, что французская армия должна быть готова к столкновению в контексте... РИА Новости, 23.10.2025
2025
Посольство в Париже отреагировало на слова французского генерала о России

Здание посольства Российской Федерации в Париже
Здание посольства Российской Федерации в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости. Заявления начальника генерального штаба ВС Франции, генерала Фабьена Мандона о том, что французская армия должна быть готова к столкновению в контексте противостояния с Россией, возможно, показали, кто на самом деле является поджигателем войны, говорится в комментарии посольства РФ в стране.
В среду генерал Мандон заявил, что французские вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению через 3-4 года на фоне якобы "российской угрозы".
"Должны прикончить". Во Франции высказались о планах против России
21 октября, 20:52
России не было и нет намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС ни сейчас, ни через 3-4 года, ни впоследствии. Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является поджигателем войны", - говорится в тексте комментария посольства в его Telegram-канале.
Помимо этого, в тексте комментария содержится предположение, что заявление военачальника по поводу "российской угрозы" было вызвано рассмотрением нового бюджета Франции на 2026 год. Российское посольство предположило, что таким образом, генерал "требует все больше и больше денег на военные расходы на фоне попыток экономии, прежде всего, на социальной сфере и доходах простых граждан".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
"Вон, быстро!" Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России
12 октября, 17:04
 
