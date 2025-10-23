Посольство в Париже отреагировало на слова французского генерала о России

ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости. Заявления начальника генерального штаба ВС Франции, генерала Фабьена Мандона о том, что французская армия должна быть готова к столкновению в контексте противостояния с Россией, возможно, показали, кто на самом деле является поджигателем войны, говорится в комментарии посольства РФ в стране.

В среду генерал Мандон заявил, что французские вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению через 3-4 года на фоне якобы "российской угрозы".

"У России не было и нет намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС ни сейчас, ни через 3-4 года, ни впоследствии. Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является поджигателем войны", - говорится в тексте комментария посольства в его Telegram-канале.

Помимо этого, в тексте комментария содержится предположение, что заявление военачальника по поводу "российской угрозы" было вызвано рассмотрением нового бюджета Франции на 2026 год. Российское посольство предположило, что таким образом, генерал "требует все больше и больше денег на военные расходы на фоне попыток экономии, прежде всего, на социальной сфере и доходах простых граждан".

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе . В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.