https://ria.ru/20251023/finalist-2050192645.html
Финалисты чемпионата "Профессионалы" создадут IT-решения для медцентров
Финалисты чемпионата "Профессионалы" создадут IT-решения для медцентров - РИА Новости, 23.10.2025
Финалисты чемпионата "Профессионалы" создадут IT-решения для медцентров
Конкурсанты финала чемпионата "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, создадут единую информационную систему для медицинского центра,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:17:00+03:00
2025-10-23T19:17:00+03:00
2025-10-23T19:17:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050191787_0:164:3000:1852_1920x0_80_0_0_4e9267ff1b0a648377a1be2bab3043dc.jpg
https://ria.ru/20251023/chempionat-2050185346.html
https://ria.ru/20251022/professionaly-2049914666.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050191787_157:0:2824:2000_1920x0_80_0_0_902231a52d57b57ea5d2f0505dd3873a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Финалисты чемпионата "Профессионалы" создадут IT-решения для медцентров
На финале чемпионата "Профессионалы" создадут цифровые решения для медцентров
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Конкурсанты финала чемпионата "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, создадут единую информационную систему для медицинского центра, которая будет обеспечивать полный цикл обслуживания пациентов – от записи на прием до формирования отчетности, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
О компетенции "Цифровые возможности для бизнеса" рассказала ее главный эксперт Наталья Кривоносова.
"Задача конкурсантов – разработка системы, которая будет удобна и врачам, и пациентам. Очень важно, что техническое задание по нашей компетенции основано на запросе от представителей медицинских организаций. Мы надеемся, что ребята смогут реализовать такую систему, которая в дальнейшем может стать прототипом для формирования удобного единого портала для врачей", – приводит пресс-служба ИРПО слова эксперта.
Участники соревнований будут использовать в работе отечественные технологии, демонстрируя их широкие возможности. При этом они не ограничены в выборе конкретных технологических решений, подчеркнула главный эксперт.
Чемпионат "Профессионалы" проводится по наиболее востребованным экономикой компетенциям в рамках Всероссийского чемпионатного движения.
Финал чемпионата в 2025 году проводится в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге – образование, медицина, сервис, производство и инженерные технологии.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.