Финалисты чемпионата "Профессионалы" создадут IT-решения для медцентров

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Конкурсанты финала чемпионата "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, создадут единую информационную систему для медицинского центра, которая будет обеспечивать полный цикл обслуживания пациентов – от записи на прием до формирования отчетности, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

О компетенции "Цифровые возможности для бизнеса" рассказала ее главный эксперт Наталья Кривоносова.

"Задача конкурсантов – разработка системы, которая будет удобна и врачам, и пациентам. Очень важно, что техническое задание по нашей компетенции основано на запросе от представителей медицинских организаций. Мы надеемся, что ребята смогут реализовать такую систему, которая в дальнейшем может стать прототипом для формирования удобного единого портала для врачей", – приводит пресс-служба ИРПО слова эксперта.

Участники соревнований будут использовать в работе отечественные технологии, демонстрируя их широкие возможности. При этом они не ограничены в выборе конкретных технологических решений, подчеркнула главный эксперт.

Чемпионат "Профессионалы" проводится по наиболее востребованным экономикой компетенциям в рамках Всероссийского чемпионатного движения.

Финал чемпионата в 2025 году проводится в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге – образование, медицина, сервис, производство и инженерные технологии.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.