МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Имя архимандрита Фаддея (в миру Томислава Штрбуловича) известно далеко за пределами Сербии. Его духовные наставления передаются из уст в уста, а паломники и сегодня приезжают в монастыри, где он подвизался.

При жизни старец неоднократно предупреждал о грядущих испытаниях, говорил о мировой несправедливости и роли России в сохранении духовного равновесия. Он утверждал, что "грядущие бедствия не пощадят никого".

Путь к вере и борьба со смертью

Томислав Штрбулович появился на свет в 1914 году, на пороге Первой мировой войны, в небольшом сербском селе Витовница. Родители не надеялись, что слабый младенец выживет, и поспешили крестить его. По преданию, мальчик открыл глаза и закричал лишь после совершения таинства. Позже Фаддей говорил, что именно тогда он впервые почувствовал прикосновение божественной силы.

С детства он стремился к монашеской жизни . "Я хотел служить Богу, потому что Он стоит над всеми нами", — вспоминал позже. В юности юноша тяжело заболел туберкулезом. Врачи предрекли ему не более четырех лет жизни. Томислав не отчаялся и решил уйти в монастырь, посвятив оставшиеся дни служению Господу.

Первый монастырь не принял его: решил, что молодой человек не потянет. Но судьба распорядилась иначе. На пути Томислава встретился русский монах, посоветовавший отправиться в обитель Милково, где жили переселенцы с Валаама. Там серб познакомился с русскими традициями, выучил язык и проникся духом православного старчества. В 1935 году принял постриг с именем Фаддей.

Испытания войной и сила духа

В годы Второй мировой войны Фаддей оказался в оккупированном Белграде. В 1943 году его арестовали и приговорили к расстрелу. Позже он вспоминал, что в камере к нему явился ангел и указал путь к спасению.

После войны Фаддей стал духовником в женском монастыре. Его сила и терпение поражали всех: проводил ночи в беседах с паломниками, а утром стоял на службе, будто не зная усталости. "Когда мы молимся за других, — говорил он, — мы принимаем часть их страданий на себя".

Его слова вдохновляли, утешали и предостерегали. К старцу тянулись люди — простые крестьяне, священники, военные. Он помогал каждому, кто приходил с болью, не жалея себя. Он не раз предсказывал события, которые позже стали частью мировой истории: распад Югославии, разделение Балкан.

Пророчества о мире и духовной войне

Фаддей говорил, что истинная война начинается не на земле, а в сердце человека. Зло, по его словам, сначала рождается в мыслях, а уже затем переходит в поступки.

"Наша борьба — не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесных".

Так он объяснял, что человек ежедневно сражается с невидимыми силами, которые стремятся посеять страх, зависть и вражду.

Старец приводил пример девочки, которая призналась: "Я люблю родителей, но не могу понять, почему мне хочется им сопротивляться". "Вот так, — говорил Фаддей, — действуют силы тьмы, невидимые, но реальные".

Тайна ООН и новая мировая реальность

Одним из самых обсуждаемых откровений старца стало его высказывание о международных организациях. Он предупреждал, что некоторые структуры, призванные поддерживать мир, со временем утратят истинную цель и станут орудием власти и обмана.

"Я был поражен, когда понял, что многие силы мира служат не Богу, а сатане", — говорил архимандрит.

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС в Брюсселе

Он утверждал, что за фасадом мировой дипломатии скрываются планы по созданию нового порядка, в котором человечество окажется под контролем одной силы. Фаддей объяснял, что место "председателя мира" пока пустует, но, когда придет время, его займет "господин всего мира" — человек, который будет принят миллионами.

По словам старца, этот "правитель" явится миру в образе доброго и мягкого человека. Он будет казаться воплощением добра, но в его речи и делах постепенно проявится истинная природа. Фаддей считал, что именно духовная сила православия мешает злу полностью проявиться и поэтому веру в тех или иных странах преследуют.

Россия — хранительница света

Особое место архимандрит Фаддей отводил России. Он называл ее духовным центром мира, на плечах которого лежит ответственность за сохранение веры и нравственных устоев.

"Русское православие стало глубже. После всех испытаний в нем появилось больше внутренней силы, чем когда-либо прежде", — говорил старец.

Он утверждал, что именно России суждено сыграть решающую роль в грядущей духовной битве. После тяжелых испытаний, по его словам, она возродится и поведет за собой другие народы, стремящиеся к добру и миру.

Архимандрит предсказывал, что в будущем появится объединяющая сила — духовный лидер, который поможет вернуть человечеству надежду. Эту роль он связывал с образом "русского православного царя" — символа праведного правления, духовной опоры и единства.

"Безбожная волна не пощадит ни одно государство, — предупреждал Фаддей. — Но за тьмой всегда следует свет. После страданий придет радость, и Россия станет источником обновления".

Архимандрит Фаддей прожил долгую жизнь, почти девять десятилетий. Он отошел ко Господу в 2003 году, оставив после себя огромное духовное наследие. Многие считают, что часть его пророчеств уже сбылась, а другие продолжают ждать своего часа.

"Апокалипсис давно бы начался, если бы не молитвы праведников", — говорил он незадолго до смерти.

Мир действительно меняется. Старец Фаддей словно видел , что человечество окажется перед выбором между духовной стойкостью и соблазном силы, между добром и равнодушием. И его призыв звучит как завет:

"Не бойтесь страданий. Они очищают. Не отступайте от правды — в ней спасение".