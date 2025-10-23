Рейтинг@Mail.ru
ЕС ввел санкции против 17 компаний из третьих стран - РИА Новости, 23.10.2025
11:49 23.10.2025
ЕС ввел санкции против 17 компаний из третьих стран
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против РФ ввел санкции против 12 китайских, трех индийских и двух таиландских компаний якобы за их участие в российском... РИА Новости, 23.10.2025
ЕС ввел санкции против 17 компаний из третьих стран

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против РФ ввел санкции против 12 китайских, трех индийских и двух таиландских компаний якобы за их участие в российском военном комплексе, следует из опубликованного документа на сайте совета ЕС.
В список компаний, попавших под санкции в связи с их участием в российском военном комплексе, были добавлены 45 компаний, в том числе 12 китайских, три индийских и две таиландские. Остальные - российские компании.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала