ЕС ввел запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков - РИА Новости, 23.10.2025
11:16 23.10.2025 (обновлено: 11:26 23.10.2025)
ЕС ввел запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков
ЕС ввел запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков
в мире, россия, эстония
В мире, Россия, Эстония
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России вводят запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков и ограничивают предоставление услуг по операциям с криптоактивами гражданам РФ, сообщает МИД Эстонии.
"В финансовом секторе введен запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков, также были предложены ограничения на предоставление услуг по операциям с криптоактивами гражданам России", - говорится в публикации на сайте эстонского министерства.
"С 12 ноября в список запрета на транзакции добавлены "НПО "Истина", ООО "Земский банк", Коммерческий банк "Абсолют Банк", ПАО "МТС Банк", АО "Альфа-банк", - говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
