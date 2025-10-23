ЕС ввел запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России вводят запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков и ограничивают предоставление услуг по операциям с криптоактивами гражданам РФ, сообщает МИД Эстонии.

"В финансовом секторе введен запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков, также были предложены ограничения на предоставление услуг по операциям с криптоактивами гражданам России", - говорится в публикации на сайте эстонского министерства.