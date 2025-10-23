https://ria.ru/20251023/estonija-2050024341.html
ЕС ввел запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков
ЕС ввел запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков - РИА Новости, 23.10.2025
ЕС ввел запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков
Новые санкции Евросоюза против России вводят запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков и ограничивают предоставление услуг по операциям РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:16:00+03:00
2025-10-23T11:16:00+03:00
2025-10-23T11:26:00+03:00
в мире
россия
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20250608/nauseda-2021633468.html
россия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония
ЕС ввел запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков
МИД Эстонии: ЕС ввел запрет на транзакции в отношении пяти российских банков
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России вводят запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков и ограничивают предоставление услуг по операциям с криптоактивами гражданам РФ, сообщает МИД Эстонии.
"В финансовом секторе введен запрет на проведение транзакций в отношении пяти российских банков, также были предложены ограничения на предоставление услуг по операциям с криптоактивами гражданам России", - говорится в публикации на сайте эстонского министерства.
"С 12 ноября в список запрета на транзакции добавлены "НПО "Истина", ООО "Земский банк", Коммерческий банк "Абсолют Банк
", ПАО "МТС
Банк", АО "Альфа-банк
", - говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС
документе.
В России
не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.