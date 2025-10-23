Премьер Бельгии призвал страны с российскими активами к солидарности

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Все страны, в которых есть иммобилизованные российские суверенные активы, должны участвовать в новой инициативе Еврокомиссии по предоставлению кредита Украине, Бельгия не будет участвовать в этом одна и в одиночку нести риски, заявил перед началом европейского саммита премьер королевства Барт де Вевер.
«
"Наше требование заключается в том, чтобы все страны, у которых есть иммобилизованные активы, действовали сообща с нами, потому что мы единственные - Euroclear - единственное финансовое учреждение, которое предоставляет Украине прибыль от российских активов. Мы знаем, что в других странах есть огромные суммы российских денег, но они об этом молчат. Если мы будем двигаться по этому плану, то должны двигаться все вместе. Это и есть европейская солидарность", - заявил он.
Премьер Бельгии заверил, что, если Еврокомиссия не представит внятное прозрачное предложение по использованию российских средств, "Бельгия сделает все возможное, чтобы остановить это предложение".
В Бельгии ранее жестко высказывались против кредита Киеву под российские активы, заморозку которых РФ называет воровством. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН заявил, что "этого не будет никогда". По его словам, изъятие активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.