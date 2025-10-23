Премьер Бельгии призвал страны с российскими активами к солидарности

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Все страны, в которых есть иммобилизованные российские суверенные активы, должны участвовать в новой инициативе Еврокомиссии по предоставлению кредита Украине, Бельгия не будет участвовать в этом одна и в одиночку нести риски, заявил перед началом европейского саммита премьер королевства Барт де Вевер.