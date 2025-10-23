Рейтинг@Mail.ru
Китай раскритиковал антироссийские санкции ЕС - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/es-2050103927.html
Китай раскритиковал антироссийские санкции ЕС
Китай раскритиковал антироссийские санкции ЕС - РИА Новости, 23.10.2025
Китай раскритиковал антироссийские санкции ЕС
Внесение компаний КНР в список антироссийских санкций ЕС подрывает развитие торговли Китая с ЕС и глобальную энергетическую безопасность, заявило в четверг... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:33:00+03:00
2025-10-23T15:33:00+03:00
китай
россия
индия
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20251023/es-2050101614.html
китай
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, индия, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Китай, Россия, Индия, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Китай раскритиковал антироссийские санкции ЕС

Китай обвинил ЕС в подрыве торгово-экономического сотрудничества

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Внесение компаний КНР в список антироссийских санкций ЕС подрывает развитие торговли Китая с ЕС и глобальную энергетическую безопасность, заявило в четверг министерство коммерции КНР.
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, он нацелен на российские банки, криптобиржи, компании в Индии и Китае, заявила в соцсети X глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас.
"Действия ЕС противоречат консенсусу, достигнутому лидерами Китая и Евросоюза, серьезно подрывают общее развитие торгово-экономического сотрудничества КНР и ЕС, а также наносят удар по глобальной энергетической безопасности", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками Марша мира в Будапеште. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Орбан раскритиковал ЕС за препятствование миротворческим усилиям
Вчера, 15:28
 
КитайРоссияИндияКайя КалласЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала