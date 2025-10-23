https://ria.ru/20251023/es-2050103927.html
Китай раскритиковал антироссийские санкции ЕС
Китай раскритиковал антироссийские санкции ЕС - РИА Новости, 23.10.2025
Китай раскритиковал антироссийские санкции ЕС
Внесение компаний КНР в список антироссийских санкций ЕС подрывает развитие торговли Китая с ЕС и глобальную энергетическую безопасность, заявило в четверг... РИА Новости, 23.10.2025
Китай раскритиковал антироссийские санкции ЕС
Китай обвинил ЕС в подрыве торгово-экономического сотрудничества