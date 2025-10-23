https://ria.ru/20251023/es-2050029182.html
ЕС ввел запрет на инвестиции в российские ОЭЗ
ЕС ввел запрет на инвестиции в российские ОЭЗ - РИА Новости, 23.10.2025
ЕС ввел запрет на инвестиции в российские ОЭЗ
ЕС в рамках 19-го пакета санкций запрещает своим компаниям инвестиции в особые экономические зоны РФ, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:37:00+03:00
2025-10-23T11:37:00+03:00
2025-10-23T11:37:00+03:00
экономика
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20251023/sanktsija-2050024701.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
ЕС ввел запрет на инвестиции в российские ОЭЗ
ЕС запретил своим компаниям вкладывать средства в российские ОЭЗ
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ЕС в рамках 19-го пакета санкций запрещает своим компаниям инвестиции в особые экономические зоны РФ, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
"Запрещается любое новое участие, создание совместных предприятий и предоставление финансирования любому предприятию, созданному в определенных особых экономических, инновационных или преференциальных зонах или действующему через них, а также запрещается заключение новых контрактов с такими предприятиями", - указывается в документе.
Там отмечается, что "предусмотрены соответствующие исключения и отступления для предотвращения нежелательных последствий этих запретов".