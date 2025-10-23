Рейтинг@Mail.ru
ЕС ввел запрет на инвестиции в российские ОЭЗ - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/es-2050029182.html
ЕС ввел запрет на инвестиции в российские ОЭЗ
ЕС ввел запрет на инвестиции в российские ОЭЗ - РИА Новости, 23.10.2025
ЕС ввел запрет на инвестиции в российские ОЭЗ
ЕС в рамках 19-го пакета санкций запрещает своим компаниям инвестиции в особые экономические зоны РФ, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:37:00+03:00
2025-10-23T11:37:00+03:00
экономика
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20251023/sanktsija-2050024701.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
ЕС ввел запрет на инвестиции в российские ОЭЗ

ЕС запретил своим компаниям вкладывать средства в российские ОЭЗ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ЕС в рамках 19-го пакета санкций запрещает своим компаниям инвестиции в особые экономические зоны РФ, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
"Запрещается любое новое участие, создание совместных предприятий и предоставление финансирования любому предприятию, созданному в определенных особых экономических, инновационных или преференциальных зонах или действующему через них, а также запрещается заключение новых контрактов с такими предприятиями", - указывается в документе.
Там отмечается, что "предусмотрены соответствующие исключения и отступления для предотвращения нежелательных последствий этих запретов".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Антироссийские санкции ЕС не работают, заявили в МИД
11:17
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала