ЕС ввел запрет на инвестиции в российские ОЭЗ

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ЕС в рамках 19-го пакета санкций запрещает своим компаниям инвестиции в особые экономические зоны РФ, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.

"Запрещается любое новое участие, создание совместных предприятий и предоставление финансирования любому предприятию, созданному в определенных особых экономических, инновационных или преференциальных зонах или действующему через них, а также запрещается заключение новых контрактов с такими предприятиями", - указывается в документе.