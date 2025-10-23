https://ria.ru/20251023/ekonomika-2050083133.html
"Лукойл" перенес заседание совета директоров
"Лукойл" перенес заседание совета директоров - РИА Новости, 23.10.2025
"Лукойл" перенес заседание совета директоров
Заседание совета директоров "Лукойла", на котором 23 октября планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам, перенесено, информация о новой дате появится... РИА Новости, 23.10.2025
"Лукойл" перенес заседание совета директоров по дивидендам
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заседание совета директоров "Лукойла", на котором 23 октября планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам, перенесено, информация о новой дате появится позже, сообщил "Лукойл".
"Лукойл
" сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно", - говорится в пресс-релизе компании.
Совет директоров "Лукойла", согласно материалам компании, 23 октября планировал рассмотреть рекомендацию по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев.