Ефимов: длина нового метротоннеля на Троицкой линии превысит 1,6 километра
Ефимов: длина нового метротоннеля на Троицкой линии превысит 1,6 километра - РИА Новости, 23.10.2025
Ефимов: длина нового метротоннеля на Троицкой линии превысит 1,6 километра
Протяженность нового тоннеля на Троицкой линии московского метрополитена превысит 1,6 километра, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Протяженность нового тоннеля на Троицкой линии московского метрополитена превысит 1,6 километра, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как рассказал он, щит "Ольга" уже начал прокладывать левый перегонный тоннель от работающей станции "Новомосковская" до будущей станции "Сосенки. Часть пути пройдет под руслом реки.
"Расстояние между тоннелем и дном реки Сосенки составит около 5,5 метра. Это будет один из самых тонких и контролируемых участков проходки", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как отмечается в сообщении, тоннелепроходческий механизированный комплекс "Ольга" уже проложил около 11 километров тоннелей московского метро. В частности, его применяли при возведении участков Таганско-Краснопресненской и Некрасовской веток.
Ранее о начале строительство второго этапа Троицкой линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На участке протяженностью почти 17 километров к 2029 году планируется построить шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки", "Троицк".
Станция "Сосенки" будет находиться на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда №7032. Станция "Летово" - напротив дома 112 по Летовской улице, рядом с Проектируемым проездом №8429. Станция "Десна" - на перекрестке улицы Центральной и шоссе Ракитки. Станция "Кедровая" - на пересечении 1-й Нововатутинской улицы и Калужского шоссе. Станция "Ватутинки" - в Троицке, рядом с третьим корпусом дома 2 по улице Кварцевой. В настоящее время решается, где разместить станцию "Троицк".