На Кубани легализовали гостевые дома

КРАСНОДАР, 23 окт – РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края поддержали на 68-й пленарной сессии регионального законодательного собрания (ЗСК) инициативу о проведении с 1 ноября 2025 года эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов на территории Краснодарского края.

Законопроект, подготовленный по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева, представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий. Он отметил, что документ разработан в рамках реализации соответствующего федерального закона и устанавливает дату начала проведения эксперимента в Краснодарском крае - с 1 ноября 2025 года.

Как сообщил губернатор, сегодня в крае порядка 5 тысяч таких объектов, которые по итогам прошлого года приняли 5,5 миллиона отдыхающих. С помощью этой инициативы планируется, таким образом, вывести гостиничный бизнес "из тени".

Комментируя принятый депутатами в окончательном чтении законопроект, председатель ЗСК Юрий Бурлачко заявил, что необходимость в такой инициативе давно назрела, а легализация деятельности гостевых домов - важный шаг к приведению в цивилизованное состояние неотъемлемой составляющей нашей санаторно-курортной отрасли, выводу из тени бизнеса, лучшей защите прав потребителей, значительному снижению нагрузки на коммунальную инфраструктуру прибрежных городов и к увеличению налоговых поступлений в краевой и местные бюджеты.