Доход самозанятых в Саратовской области превысил 69,3 миллиарда рублей
Доход самозанятых в Саратовской области превысил 69,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.10.2025
Доход самозанятых в Саратовской области превысил 69,3 миллиарда рублей
С момента введения в Саратовской области специального налогового режима для самозанятых в 2020 году их совокупный доход превысил 69,3 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости, 23.10.2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. С момента введения в Саратовской области специального налогового режима для самозанятых в 2020 году их совокупный доход превысил 69,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
За этот период в бюджет региона поступило около 2,4 миллиарда рублей налогов.
На сегодняшний день в области зарегистрировано более 178,5 тысячи самозанятых. Это в 1,3 раза превышает прошлогодние значения, а по сравнению с началом 2021 года — в 17,7 раза.
Наибольшей популярностью пользуются такие виды занятости, как перевозка пассажиров и грузов, строительство, автосервис, а также торговля собственной продукцией. Востребованы и различные услуги для населения — маникюр, парикмахерские и репетиторство.
"Этот специальный налоговый режим удобен тем, что позволяет легализовать доход, освобождая от необходимости представлять отчетность, применять контрольно-кассовую технику, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и уплачивать страховые взносы", — подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов, его слова приводит пресс-служба.
Налоговые ставки для самозанятых составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% — с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, что выгодно отличает этот режим от стандартного НДФЛ в 13%.