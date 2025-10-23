https://ria.ru/20251023/chempionat-2050185346.html
Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство управления поездами
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Финалисты чемпионата "Профессионалы" в компетенции "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте" будут работать в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщила главный эксперт компетенции Ирина Щетинина.
"Эта компетенция является ключевой в системе СПО для железнодорожной отрасли и направлена на подготовку специалистов, способных эффективно и безопасно руководить движением поездов", – приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.
Конкурсантам предстоит на тренажерах осуществлять прием и отправление поездов, отрабатывать действия при нарушениях работы систем сигнализации, проектировать новые железнодорожные станции и планировать работу сортировочных горок.
"Выбор нашего направления – это выбор в пользу значимой, стабильной и динамично развивающейся профессии. Ребята смогут построить успешную карьеру, внося реальный вклад в экономику и развитие общества", – подчеркнула Щетинина.
Чемпионат "Профессионалы" проводится по наиболее востребованным экономикой компетенциям в рамках Всероссийского чемпионатного движения.
Финал чемпионата в 2025 году проводится по трем тематическим блокам компетенций в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге – образование, медицина, сервис, производство и инженерные технологии.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.