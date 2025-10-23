Парламент Кубани утвердил новый бюджет на текущий год и плановый период

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Парламент Кубани утвердил изменения бюджета края на текущий год и плановый период 2026-2027 годов, основные параметры документа озвучили на 68-й пленарной сессии законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).
С основными параметрами документа депутатов ознакомил и.о. министра финансов Кубани Александр Кнышов. В соответствии с предложенными к внесению изменениями, налоговые и неналоговые доходы в 2025 году составят 440,9 миллиарда рублей с ростом на 16,6 миллиарда рублей к уровню 2024 года. Всего доходы в текущем году превысят 510 миллиардов рублей. Расходы бюджета края в 2025 году предусматриваются в объеме почти 577 миллиардов рублей, что на 40,3 миллиарда рублей выше уровня 2024 года.
"Представленные в законодательном собрании фракции политических партий и депутаты единогласно поддержали внесение изменений в бюджет", - констатировал глава кубанского парламента Юрий Бурлачко.
Руководитель ЗСК также отметил, что экономика региона демонстрирует устойчивость, а бюджет Кубани был и остается бюджетом развития, несмотря на ожидаемое замедление отдельных экономических процессов на фоне жестких мер денежно-кредитной политики.
"Внесение изменений в краевой бюджет не предусматривает снижения динамики в системообразующих сферах деятельности, определяющих в ближайшей перспективе социально-экономическое развитие субъекта. Мы должны обеспечить безусловное достижение целевых показателей и задач, определенных указом главы государства от 7 мая прошлого года "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Поэтому ни о какой стагнации речи идти не может, все социальные обязательства перед жителями края, как и прежде, будут выполнены", - подчеркнул Юрий Бурлачко.
Как озвучил Кнышов во время доклада, оптимизация в том числе отдельных непервоочередных расходов позволила увеличить объемы финансирования социально значимых статей. Так, поправки на 2025 год предусматривают увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан, заработную плату педагогических работников детских садов, компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, лекарственное обеспечение граждан, выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и ряд других.
Свою позицию по существу озвученных изменений обозначил руководитель парламентской фракции КПРФ Павел Соколенко. Он обратил внимание на сокращение плановых показателей по отдельным источникам доходов.
Губернатор Кубани, комментируя принятый документ, отметил в свою очередь, что при корректировке краевого бюджета учтено уменьшение прогноза по собственным доходам. При этом дополнительные средства направляются на обеспечение безопасности региона.
Кубанские парламентарии приняли "закон о тишине"
Вчера, 17:13