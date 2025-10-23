Парламент Кубани утвердил новый бюджет на текущий год и плановый период

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Парламент Кубани утвердил изменения бюджета края на текущий год и плановый период 2026-2027 годов, основные параметры документа озвучили на 68-й пленарной сессии законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).

С основными параметрами документа депутатов ознакомил и.о. министра финансов Кубани Александр Кнышов. В соответствии с предложенными к внесению изменениями, налоговые и неналоговые доходы в 2025 году составят 440,9 миллиарда рублей с ростом на 16,6 миллиарда рублей к уровню 2024 года. Всего доходы в текущем году превысят 510 миллиардов рублей. Расходы бюджета края в 2025 году предусматриваются в объеме почти 577 миллиардов рублей, что на 40,3 миллиарда рублей выше уровня 2024 года.

"Представленные в законодательном собрании фракции политических партий и депутаты единогласно поддержали внесение изменений в бюджет", - констатировал глава кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Руководитель ЗСК также отметил, что экономика региона демонстрирует устойчивость, а бюджет Кубани был и остается бюджетом развития, несмотря на ожидаемое замедление отдельных экономических процессов на фоне жестких мер денежно-кредитной политики.

"Внесение изменений в краевой бюджет не предусматривает снижения динамики в системообразующих сферах деятельности, определяющих в ближайшей перспективе социально-экономическое развитие субъекта. Мы должны обеспечить безусловное достижение целевых показателей и задач, определенных указом главы государства от 7 мая прошлого года "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Поэтому ни о какой стагнации речи идти не может, все социальные обязательства перед жителями края, как и прежде, будут выполнены", - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Как озвучил Кнышов во время доклада, оптимизация в том числе отдельных непервоочередных расходов позволила увеличить объемы финансирования социально значимых статей. Так, поправки на 2025 год предусматривают увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан, заработную плату педа­гогических работников детских садов, компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, лекарственное обеспечение граждан, выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и ряд других.

Свою позицию по существу озвученных изменений обозначил руководитель парламентской фракции КПРФ Павел Соколенко. Он обратил внимание на сокращение плановых показателей по отдельным источникам доходов.