Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал проект бюджета сбалансированным - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 23.10.2025 (обновлено: 17:10 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/byudzhet-2050127981.html
Мишустин назвал проект бюджета сбалансированным
Мишустин назвал проект бюджета сбалансированным - РИА Новости, 23.10.2025
Мишустин назвал проект бюджета сбалансированным
Проект бюджета РФ на ближайшие три года учитывает текущие вызовы, является сбалансированным и направлен на развитие страны, заявил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:02:00+03:00
2025-10-23T17:10:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050132123_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_992b6c9072eb922274cf916b29c2d900.jpg
https://ria.ru/20250924/mishustin-2044044468.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050132123_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_993d453b1e503bdf7d2a69196addc5e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал проект бюджета сбалансированным

Мишустин: проект бюджета России на ближайшие три года учитывает текущие вызовы

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проект бюджета РФ на ближайшие три года учитывает текущие вызовы, является сбалансированным и направлен на развитие страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг он напомнил, что накануне в среду Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на следующие три года.
"Бюджет формировался исходя из поставленных президентом национальных целей, учитывает текущие вызовы. Он сбалансирован, направлен на развитие страны", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мишустин рассказал, на чем основан проект российского бюджета
24 сентября, 15:29
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала