https://ria.ru/20251023/byudzhet-2050127981.html
Мишустин назвал проект бюджета сбалансированным
Мишустин назвал проект бюджета сбалансированным - РИА Новости, 23.10.2025
Мишустин назвал проект бюджета сбалансированным
Проект бюджета РФ на ближайшие три года учитывает текущие вызовы, является сбалансированным и направлен на развитие страны, заявил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:02:00+03:00
2025-10-23T17:02:00+03:00
2025-10-23T17:10:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050132123_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_992b6c9072eb922274cf916b29c2d900.jpg
https://ria.ru/20250924/mishustin-2044044468.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050132123_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_993d453b1e503bdf7d2a69196addc5e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал проект бюджета сбалансированным
Мишустин: проект бюджета России на ближайшие три года учитывает текущие вызовы