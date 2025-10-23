Рейтинг@Mail.ru
Проект трехлетнего бюджета Подмосковья поступил в региональный парламент - РИА Новости, 23.10.2025
15:54 23.10.2025
Проект трехлетнего бюджета Подмосковья поступил в региональный парламент
Проект трехлетнего бюджета Подмосковья поступил в региональный парламент
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил проект бюджета региона на 2026–2028 годы. Финансовый документ ориентирован на обеспечение социально... РИА Новости, 23.10.2025
2025
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Проект трехлетнего бюджета Подмосковья поступил в региональный парламент

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил проект бюджета региона на 2026–2028 годы. Финансовый документ ориентирован на обеспечение социально значимых инициатив, поддержание устойчивости экономического развития и последовательное воплощение стратегических направлений, сообщил 360.ru.
Согласно представленному документу, в течение ближайших трех лет планируется постепенное увеличение объемов финансирования региональных нужд. Так, доходы бюджета в 2026 годудостигнут отметки в 1,3 триллиона рублей, в 2027-м – 1,5 триллиона, а в 2028-м – 1,6 триллиона рублей. Рост доходов обусловлен оценкой существующих экономических показателей и потенциальными возможностями пополнения региональной казны.
Основную массу финансовых ресурсов регион планирует формировать самостоятельно, полагаясь преимущественно на собственные средства. Уже в наступающем 2026 году собственные доходы составят порядка 1,2 триллиона рублей, что превышает показатель предыдущего года на 7,3%.
Доходная структура базируется главным образом на федеральных налоговых отчислениях. Основные статьи наполнения бюджета включают налог на доходы физических лиц, налог на прибыль юридических лиц и акцизы. Наибольший вклад в бюджет вносят налоги на доходы физических лиц. В 2026 году их сумма составит около 510 миллиардов рублей.
Такой рост объясняется увеличением размера заработной платы работников. Ожидаемый прирост прибыли организаций обеспечит поступление налогов на прибыль в размере 409 миллиардов рублей, а сумма акцизов достигнет 85 миллиардов рублей.
Что касается расходов, то в предстоящие три года Московская область намерена направить значительные суммы на исполнение ключевых государственных программ. Их доля в бюджете превысит 88%, то есть более 1,2 триллиона рублей ежегодно. Среди главных приоритетов – расходы на социальные нужды, такие как поддержка семьи, детей, совершенствование медицины и образовательных учреждений, оказание адресной социальной помощи населению.
Планируется масштабное обновление материальной базы образовательных и медицинских учреждений, расширение строительства новых школ, детских садов и лечебных учреждений. Параллельно власти намерены продолжать мероприятия по улучшению состояния городской среды, сокращению количества ветхого жилого фонда, модернизации коммунальных сетей и поддержанию дорожного хозяйства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
