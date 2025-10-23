Проект трехлетнего бюджета Подмосковья поступил в региональный парламент

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил проект бюджета региона на 2026–2028 годы. Финансовый документ ориентирован на обеспечение социально значимых инициатив, поддержание устойчивости экономического развития и последовательное воплощение стратегических направлений, сообщил Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил проект бюджета региона на 2026–2028 годы. Финансовый документ ориентирован на обеспечение социально значимых инициатив, поддержание устойчивости экономического развития и последовательное воплощение стратегических направлений, сообщил 360.ru

Согласно представленному документу, в течение ближайших трех лет планируется постепенное увеличение объемов финансирования региональных нужд. Так, доходы бюджета в 2026 годудостигнут отметки в 1,3 триллиона рублей, в 2027-м – 1,5 триллиона, а в 2028-м – 1,6 триллиона рублей. Рост доходов обусловлен оценкой существующих экономических показателей и потенциальными возможностями пополнения региональной казны.

Основную массу финансовых ресурсов регион планирует формировать самостоятельно, полагаясь преимущественно на собственные средства. Уже в наступающем 2026 году собственные доходы составят порядка 1,2 триллиона рублей, что превышает показатель предыдущего года на 7,3%.

Доходная структура базируется главным образом на федеральных налоговых отчислениях. Основные статьи наполнения бюджета включают налог на доходы физических лиц, налог на прибыль юридических лиц и акцизы. Наибольший вклад в бюджет вносят налоги на доходы физических лиц. В 2026 году их сумма составит около 510 миллиардов рублей.

Такой рост объясняется увеличением размера заработной платы работников. Ожидаемый прирост прибыли организаций обеспечит поступление налогов на прибыль в размере 409 миллиардов рублей, а сумма акцизов достигнет 85 миллиардов рублей.

Что касается расходов, то в предстоящие три года Московская область намерена направить значительные суммы на исполнение ключевых государственных программ. Их доля в бюджете превысит 88%, то есть более 1,2 триллиона рублей ежегодно. Среди главных приоритетов – расходы на социальные нужды, такие как поддержка семьи, детей, совершенствование медицины и образовательных учреждений, оказание адресной социальной помощи населению.