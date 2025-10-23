Господдержка волгоградских предприятий в 2025 г составит 14 млрд руб

ВОЛГОГРАД, 23 окт - РИА Новости. Государственная поддержка промышленных предприятий в Волгоградской области в этом году составит 14 миллиардов рублей, это означает, что есть возможность развивать и модернизировать заводы, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Хотел бы отметить высокую роль промышленности в сохранении стабильности и выполнении задач развития Волгоградской области. Только в этом году планируем выйти на 14 миллиардов рублей государственной поддержки — это высокий уровень. Это говорит о том, что у предприятий есть хорошие возможности для развития, для модернизации", - рассказал Бочаров во время выступления на форуме "Пром-Энерго-Volga'2025", который проходит с 22 по 24 октября в Волгограде.

Губернатор отметил, что за счёт промышленных предприятий формируется около 45% доходов регионального бюджета. По данным администрации Волгоградской области, по итогам этого года валовой объем производства промышленной продукции может составить более триллиона рублей.