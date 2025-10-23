https://ria.ru/20251023/bocharov-2050100954.html
Господдержка волгоградских предприятий в 2025 г составит 14 млрд руб
Господдержка волгоградских предприятий в 2025 г составит 14 млрд руб - РИА Новости, 23.10.2025
Господдержка волгоградских предприятий в 2025 г составит 14 млрд руб
Государственная поддержка промышленных предприятий в Волгоградской области в этом году составит 14 миллиардов рублей, это означает, что есть возможность... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:27:00+03:00
2025-10-23T15:27:00+03:00
2025-10-23T15:27:00+03:00
волгоградская область
экономика
волгоградская область
волгоград
россия
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_0:94:3069:1820_1920x0_80_0_0_cb9a072ea5d699e8d3e2d7756d697f2e.jpg
https://ria.ru/20250930/bocharov-2045360890.html
https://ria.ru/20251013/doma-2047902109.html
волгоградская область
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ec43cb2be96902dd14c6f94c4d86b627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, волгоградская область, волгоград, россия, андрей бочаров
Волгоградская область, Экономика, Волгоградская область, Волгоград, Россия, Андрей Бочаров
Господдержка волгоградских предприятий в 2025 г составит 14 млрд руб
Бочаров: господдержка волгоградских предприятий в этом году составит 14 млрд руб
ВОЛГОГРАД, 23 окт - РИА Новости. Государственная поддержка промышленных предприятий в Волгоградской области в этом году составит 14 миллиардов рублей, это означает, что есть возможность развивать и модернизировать заводы, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Хотел бы отметить высокую роль промышленности в сохранении стабильности и выполнении задач развития Волгоградской области. Только в этом году планируем выйти на 14 миллиардов рублей государственной поддержки — это высокий уровень. Это говорит о том, что у предприятий есть хорошие возможности для развития, для модернизации", - рассказал Бочаров во время выступления на форуме "Пром-Энерго-Volga'2025", который проходит с 22 по 24 октября в Волгограде.
Губернатор отметил, что за счёт промышленных предприятий формируется около 45% доходов регионального бюджета. По данным администрации Волгоградской области, по итогам этого года валовой объем производства промышленной продукции может составить более триллиона рублей.
По данным властей, в форуме "Пром-Энерго-Volga'2025" участвуют около 90 предприятия и организаций из 18 регионов России, Грузии, Белоруссии и Казахстана, которые представили свою продукцию: новые беспилотные и роботизированные системы, стройматериалы, нефтехимические технологии, метизы. На выставке можно увидеть15-метровый автобус "Гипербас", троллейбус с автономным ходом "Пересвет".