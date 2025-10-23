Рейтинг@Mail.ru
Эксперты обсудят развитие строительного бизнеса на конференции в Москве
13:29 23.10.2025
Эксперты обсудят развитие строительного бизнеса на конференции в Москве
Конференция Авито Услуг "Строим бизнеc" пройдет в Москве 28 октября, на ней обсудят рост интереса к цифровым инструментам и новые ориентиры для компаний
Эксперты обсудят развитие строительного бизнеса на конференции в Москве

В Москве состоится отраслевая конференция Авито Услуг "Строим бизнеc"

Инженер за работой на строительном объекте
Инженер за работой на строительном объекте. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Конференция Авито Услуг "Строим бизнеc" пройдет в Москве 28 октября, на ней обсудят рост интереса к цифровым инструментам и новые ориентиры для компаний, сообщает пресс-служба компании.
В программе мероприятия — аналитические выступления и профессиональные дискуссии. Так, руководитель бизнес-направления "Строительство и ремонт" на Авито Услугах Светлана Филимонова расскажет о ключевых трендах 2025 года и инструментах устойчивого роста бизнеса.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"РЖД-Недвижимость" рассказала о застройке офисами грузовых дворов в Москве
Вчера, 09:45
"Рынок становится более профессиональным: компании активно внедряют цифровые решения, инвестируют в обучение специалистов, совершенствуют клиентские сервисы. Сегодня важно не только строить, но и выстраивать устойчивую бизнес-модель, способную реагировать на изменения экономической среды", – приводит пресс-служба слова Филимоновой.
Также в пресс-службе отмечают, что после роста последних лет рынок постепенно выходит на траекторию устойчивого развития. На фоне стабилизации спроса строительные компании усиливают внимание к управлению издержками, оптимизации процессов и повышению производительности труда. При этом ключевыми направлениями остаются кадровая политика, цифровизация и адаптация к изменяющимся требованиям заказчиков.

На пленарной дискуссии "Строительный бизнес будущего. Прибыль, кадры и технологии" участники обсудят, как цифровизация меняет подходы к управлению и какие компетенции становятся решающими. Практическая бизнес-сессия для собственников и директоров компаний будет посвящена обмену опытом и эффективным инструментам развития.
Прокладка газопровода в новой Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Новомосковском округе Москвы началось строительство газопровода
Вчера, 09:06
 
