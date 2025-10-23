Эксперты обсудят развитие строительного бизнеса на конференции в Москве

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Конференция Авито Услуг "Строим бизнеc" пройдет в Москве 28 октября, на ней обсудят рост интереса к цифровым инструментам и новые ориентиры для компаний, сообщает пресс-служба компании.

В программе мероприятия — аналитические выступления и профессиональные дискуссии. Так, руководитель бизнес-направления "Строительство и ремонт" на Авито Услугах Светлана Филимонова расскажет о ключевых трендах 2025 года и инструментах устойчивого роста бизнеса.

"Рынок становится более профессиональным: компании активно внедряют цифровые решения, инвестируют в обучение специалистов, совершенствуют клиентские сервисы. Сегодня важно не только строить, но и выстраивать устойчивую бизнес-модель, способную реагировать на изменения экономической среды", – приводит пресс-служба слова Филимоновой.