"Билайн" стал техпартнером поисково-спасательного отряда на Камчатке - РИА Новости, 23.10.2025
10:00 23.10.2025 (обновлено: 10:56 23.10.2025)
"Билайн" стал техпартнером поисково-спасательного отряда на Камчатке
"Билайн" стал техпартнером поисково-спасательного отряда на Камчатке - РИА Новости, 23.10.2025
"Билайн" стал техпартнером поисково-спасательного отряда на Камчатке
Директор камчатского отделения "Билайна" Алексей Савченко и командир регионального поисково-спасательного отряда (ПСО) "Доброволец" Рауль Мамедов подписали... РИА Новости, 23.10.2025
"Билайн" стал техпартнером поисково-спасательного отряда на Камчатке

"Билайн" стал технологическим партнером камчатского ПСО "Доброволец"

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид на реку Быструю со смотровой площадки в Быстринском природном парке в Камчатском крае
Вид на реку Быструю со смотровой площадки в Быстринском природном парке в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Вид на реку Быструю со смотровой площадки в Быстринском природном парке в Камчатском крае. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Директор камчатского отделения "Билайна" Алексей Савченко и командир регионального поисково-спасательного отряда (ПСО) "Доброволец" Рауль Мамедов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба оператора.
Цель партнерства — укрепление и поддержка автономного развития поисково-спасательной деятельности в Камчатском крае за счет современных технологий связи цифровых решений. Стороны договорились совместно развивать и повышать эффективность системы поиска пропавших людей на Камчатке, в том числе в развитии технологий предупреждения, оповещения и поиска, а также привлечения общественности и волонтеров к поисково-спасательной деятельности в регионе.
"Билайн" имеет многолетний опыт развития поисково-спасательного добровольчества по всей стране совместно с отрядом "ЛизаАлерт". Оператор отмечает важность содействию возможности расширять географию этого направления и поддерживать технологиями.
В рамках подписанного соглашения компания предоставит отряду горячую линию для приема заявок на поиск, а также оборудование мультисим балансировщик, которое поможет быть на связи в труднодоступных местах. Наличие трех сим-карт с возможностью WiFi и LTE модемы современной категории позволяет получить стабильный и быстрый канал интернета практически в любом месте со скоростью более 100 мегабит в секунду.
ПСО "Доброволец" был создан в 2013 году. За время существования отряд принял участие в более 500 поисковых операциях. Отряд работает как самостоятельно, так и совместно с полицейскими и спасателями на земле, и на водных объектах. Добровольцы искали без вести пропавших людей, как на территории Петропавловска-Камчатского и Елизова, так и в отдаленных районах края. Среди граждан, местонахождение которых было установлено волонтерами, около сотни человек. Это и несовершеннолетние, самовольно ушедшие из дома, и заблудившиеся в лесу грибники.
"”Билайн” традиционно поддерживает развитие поисковых технологий. С одной стороны, мы активно развиваем свою мобильную сеть на территории края, что позволяет нашим абонентам оставаться на связи в различных ситуациях, с другой стороны, мы активно работаем над вопросом разностороннего применения услуг связи с целью повышения качества жизни и безопасности населения", — приводит пресс-служба слова Савченко.
Он добавил, что оператор на протяжении 13 лет остается надежным партнером отряда "ЛизаАлерт". Совместно они разработали большое количество технологических решений, помогающих поиску пропавших людей как в городской, так и в природной среде, в том числе с использованием беспилотных авиационных систем. "Билайн" рад внести вклад в развитие поисково-спасательной деятельности в таком регионе как Камчатка.
"Для нас это важное и практическое партнерство: современные коммуникации и оборудование от “Билайна” дадут возможность быстрее выходить на связь в труднодоступной местности и оперативнее координировать поиски. Это прямо помогает спасать время — а время для тех, кто пропал, решает все", — приводит пресс-служба слова Мамедова.
 
