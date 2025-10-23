"Билайн" стал техпартнером поисково-спасательного отряда на Камчатке

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Директор камчатского отделения "Билайна" Алексей Савченко и командир регионального поисково-спасательного отряда (ПСО) "Доброволец" Рауль Мамедов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба оператора.

Цель партнерства — укрепление и поддержка автономного развития поисково-спасательной деятельности в Камчатском крае за счет современных технологий связи цифровых решений. Стороны договорились совместно развивать и повышать эффективность системы поиска пропавших людей на Камчатке, в том числе в развитии технологий предупреждения, оповещения и поиска, а также привлечения общественности и волонтеров к поисково-спасательной деятельности в регионе.

"Билайн" имеет многолетний опыт развития поисково-спасательного добровольчества по всей стране совместно с отрядом "ЛизаАлерт". Оператор отмечает важность содействию возможности расширять географию этого направления и поддерживать технологиями.

В рамках подписанного соглашения компания предоставит отряду горячую линию для приема заявок на поиск, а также оборудование мультисим балансировщик, которое поможет быть на связи в труднодоступных местах. Наличие трех сим-карт с возможностью WiFi и LTE модемы современной категории позволяет получить стабильный и быстрый канал интернета практически в любом месте со скоростью более 100 мегабит в секунду.

ПСО "Доброволец" был создан в 2013 году. За время существования отряд принял участие в более 500 поисковых операциях. Отряд работает как самостоятельно, так и совместно с полицейскими и спасателями на земле, и на водных объектах. Добровольцы искали без вести пропавших людей, как на территории Петропавловска-Камчатского и Елизова, так и в отдаленных районах края. Среди граждан, местонахождение которых было установлено волонтерами, около сотни человек. Это и несовершеннолетние, самовольно ушедшие из дома, и заблудившиеся в лесу грибники.

"”Билайн” традиционно поддерживает развитие поисковых технологий. С одной стороны, мы активно развиваем свою мобильную сеть на территории края, что позволяет нашим абонентам оставаться на связи в различных ситуациях, с другой стороны, мы активно работаем над вопросом разностороннего применения услуг связи с целью повышения качества жизни и безопасности населения", — приводит пресс-служба слова Савченко.

Он добавил, что оператор на протяжении 13 лет остается надежным партнером отряда "ЛизаАлерт". Совместно они разработали большое количество технологических решений, помогающих поиску пропавших людей как в городской, так и в природной среде, в том числе с использованием беспилотных авиационных систем. "Билайн" рад внести вклад в развитие поисково-спасательной деятельности в таком регионе как Камчатка.