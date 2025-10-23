https://ria.ru/20251023/bespilotniki-2049981231.html
ПВО ночью сбила 139 украинских БПЛА
ПВО ночью сбила 139 украинских БПЛА - РИА Новости, 23.10.2025
ПВО ночью сбила 139 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 139 дронов ВСУ над 11 регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T07:19:00+03:00
2025-10-23T07:19:00+03:00
2025-10-23T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
брянская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
калужская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
https://ria.ru/20251020/front-2048871756.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
брянская область
воронежская область
республика крым
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, брянская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, калужская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Калужская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО ночью сбила 139 украинских БПЛА
Силы ПВО ночью сбили 139 украинских БПЛА