Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 139 украинских БПЛА - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 23.10.2025 (обновлено: 09:12 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/bespilotniki-2049981231.html
ПВО ночью сбила 139 украинских БПЛА
ПВО ночью сбила 139 украинских БПЛА - РИА Новости, 23.10.2025
ПВО ночью сбила 139 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 139 дронов ВСУ над 11 регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T07:19:00+03:00
2025-10-23T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
брянская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
калужская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
https://ria.ru/20251020/front-2048871756.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
брянская область
воронежская область
республика крым
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, брянская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, калужская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Калужская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО ночью сбила 139 украинских БПЛА

Силы ПВО ночью сбили 139 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 139 дронов ВСУ над 11 регионами, сообщило Минобороны.
«

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Проскочить нереально". Что приготовили для ВСУ на самом горячем участке
20 октября, 08:00
Бойцы ликвидировали:
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБрянская областьВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика КрымКалужская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала