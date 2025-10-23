https://ria.ru/20251023/bespilotniki-2049977371.html
ПВО сбила БПЛА в Ростовской области
ПВО сбила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 23.10.2025
ПВО сбила БПЛА в Ростовской области
Дежурные силы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 23.10.2025
ПВО сбила БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО сбили БПЛА в двух районах Ростовской области