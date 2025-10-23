Рейтинг@Mail.ru
В России запустят регистр с данными о беременных - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 23.10.2025 (обновлено: 15:45 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/beremennost-2050105437.html
В России запустят регистр с данными о беременных
В России запустят регистр с данными о беременных - РИА Новости, 23.10.2025
В России запустят регистр с данными о беременных
С 1 марта 2026 года в России запустят регистр, в который будут включены данные о беременных и исходах беременности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:38:00+03:00
2025-10-23T15:45:00+03:00
россия
татьяна голикова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740181_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_e8c60ae1afde59b2d5fb4e25e735a248.jpg
https://ria.ru/20250926/gosduma-2044463961.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740181_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_007a50294dc3216ea770e4a47bd7a6b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна голикова, общество
Россия, Татьяна Голикова, Общество
В России запустят регистр с данными о беременных

В России с марта 2026 года запустят регистр с данными о беременных

© iStock.com / fizkesБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© iStock.com / fizkes
Беременная женщина . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. С 1 марта 2026 года в России запустят регистр, в который будут включены данные о беременных и исходах беременности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Для мониторинга ситуации с 1 марта 2026 года стартует единый федеральный регистр с отдельными заболеваниями, куда будут включены сведения о всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей", - сказала Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных
26 сентября, 02:25
 
РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала