https://ria.ru/20251023/beremennost-2050105437.html
В России запустят регистр с данными о беременных
В России запустят регистр с данными о беременных - РИА Новости, 23.10.2025
В России запустят регистр с данными о беременных
С 1 марта 2026 года в России запустят регистр, в который будут включены данные о беременных и исходах беременности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:38:00+03:00
2025-10-23T15:38:00+03:00
2025-10-23T15:45:00+03:00
россия
татьяна голикова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740181_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_e8c60ae1afde59b2d5fb4e25e735a248.jpg
https://ria.ru/20250926/gosduma-2044463961.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740181_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_007a50294dc3216ea770e4a47bd7a6b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, общество
Россия, Татьяна Голикова, Общество
В России запустят регистр с данными о беременных
В России с марта 2026 года запустят регистр с данными о беременных