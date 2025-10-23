https://ria.ru/20251023/belgija-2050007960.html
Бельгия призвала ЕС готовиться к искам от западных компаний
Бельгия призвала ЕС готовиться к искам от западных компаний - РИА Новости, 23.10.2025
Бельгия призвала ЕС готовиться к искам от западных компаний
ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов, заявил премьер... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:24:00+03:00
2025-10-23T10:24:00+03:00
2025-10-23T10:25:00+03:00
в мире
россия
бельгия
брюссель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147964/01/1479640107_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_84ca0e523b7de4dfece174cbc52107cf.jpg
https://ria.ru/20251023/premer-2050005986.html
россия
бельгия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147964/01/1479640107_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_685eb217cf3a3a0bf7976203b076ae9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, брюссель, евросоюз
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Евросоюз
Бельгия призвала ЕС готовиться к искам от западных компаний
Премьер Бельгии призвал ЕС готовиться к искам в случае использования активов РФ