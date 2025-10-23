Рейтинг@Mail.ru
Бельгия призвала ЕС готовиться к искам от западных компаний - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 23.10.2025 (обновлено: 10:25 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/belgija-2050007960.html
Бельгия призвала ЕС готовиться к искам от западных компаний
Бельгия призвала ЕС готовиться к искам от западных компаний - РИА Новости, 23.10.2025
Бельгия призвала ЕС готовиться к искам от западных компаний
ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов, заявил премьер... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:24:00+03:00
2025-10-23T10:25:00+03:00
в мире
россия
бельгия
брюссель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147964/01/1479640107_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_84ca0e523b7de4dfece174cbc52107cf.jpg
https://ria.ru/20251023/premer-2050005986.html
россия
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147964/01/1479640107_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_685eb217cf3a3a0bf7976203b076ae9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, брюссель, евросоюз
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Евросоюз
Бельгия призвала ЕС готовиться к искам от западных компаний

Премьер Бельгии призвал ЕС готовиться к искам в случае использования активов РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом в Брюсселе саммита ЕС, на котором обсуждается предложение об использовании замороженных в ЕС российских суверенных активов в интересах Украины.
"Конечно, все эти компании, активы которых будут арестованы в России, начнут предъявлять к нам претензии. Это риски. В отношении рисков должна быть обеспечена прозрачность. Должна быть обеспечена прозрачность в отношении правовой основы для принятия решения. Я ее еще не видел. Они не представили мне международный договор или нормы международного права, на которых может основываться это решение", - сказал он.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Премьер Бельгии призвал ЕС разделить риски при использовании активов России
10:12
 
В миреРоссияБельгияБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала