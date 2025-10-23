Бельгия призвала ЕС готовиться к искам от западных компаний

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом в Брюсселе саммита ЕС, на котором обсуждается предложение об использовании замороженных в ЕС российских суверенных активов в интересах Украины.