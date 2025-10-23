Автономный автомобиль впервые в России проехал 400 километров без водителя

"Легковой автономный автомобиль "Яндекса" совершил самостоятельную поездку по маршруту Москва — Тула — Москва. Она прошла полностью в автономном режиме: водитель-испытатель находился в кресле, но ни разу не вмешивался в управление", - сказано в релизе.

В салоне автомобиля было установлено три камеры: одна была направлена на лобовое стекло, вторая — на руль, а третья — на ноги водителя. Машина под руководством ML-планировщика (ML, Machine learning, машинное обучение) - выполняла активное маневрирование, уступала дорогу общественному транспорту, аккуратно объезжала зоны дорожных работ и прошла пункты взимания платы на трассе — расчет за проезд производился транспондером.