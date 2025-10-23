Рейтинг@Mail.ru
17:00 23.10.2025 (обновлено: 18:06 23.10.2025)
Автономный автомобиль впервые в России проехал 400 километров без водителя
авто, москва, тула, россия, яндекс, технологии, беспилотники
Авто, Москва, Тула, Россия, Яндекс, Технологии, Беспилотники
Автономный автомобиль впервые в России проехал 400 километров без водителя

Автономный автомобиль впервые проехал самостоятельно из Москвы в Тулу и обратно

Автономный автомобиль "Яндекса" самостоятельно совершил поездку из Москвы в Тулу и обратно
Автономный автомобиль Яндекса самостоятельно совершил поездку из Москвы в Тулу и обратно - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Яндекс
Автономный автомобиль "Яндекса" самостоятельно совершил поездку из Москвы в Тулу и обратно
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Автономный автомобиль "Яндекса" впервые в России самостоятельно совершил поездку из Москвы в Тулу и обратно, водитель-испытатель ни разу не вмешался в процесс управления, говорится в релизе компании.
"Легковой автономный автомобиль "Яндекса" совершил самостоятельную поездку по маршруту Москва — Тула — Москва. Она прошла полностью в автономном режиме: водитель-испытатель находился в кресле, но ни разу не вмешивался в управление", - сказано в релизе.
Протяженность маршрута составила почти 400 километров, он проходил по улицам Москвы и Тулы, региональным дорогам и федеральной трассе М-4 "Дон". На пути встречались развязки, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, а плотность потока менялась — если в городе возникали заторы, то на трассах движение было преимущественно свободным.
В салоне автомобиля было установлено три камеры: одна была направлена на лобовое стекло, вторая — на руль, а третья — на ноги водителя. Машина под руководством ML-планировщика (ML, Machine learning, машинное обучение) - выполняла активное маневрирование, уступала дорогу общественному транспорту, аккуратно объезжала зоны дорожных работ и прошла пункты взимания платы на трассе — расчет за проезд производился транспондером.
"Всю дорогу автомобиль вела разработанная "Яндексом" технология автономного управления. В ее основе лежит нейросеть-трансформер, которая обучена на массиве данных о действиях опытных водителей. Нейросеть предсказывает поведение других участников движения и планирует траекторию с учетом прогноза", - отметили в компании.
В августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".
