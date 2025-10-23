https://ria.ru/20251023/argentina-2049972462.html
Аргентина должна быть связана с БРИКС, заявил историк
Аргентина должна быть связана с БРИКС, заявил историк - РИА Новости, 23.10.2025
Аргентина должна быть связана с БРИКС, заявил историк
Аргентина должна быть полностью связана с БРИКС, считает историк, специалист по международным отношениям Эрнандо Клейманс. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T03:54:00+03:00
2025-10-23T03:54:00+03:00
2025-10-23T03:54:00+03:00
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
россия
хавьер милей
брикс
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg
https://ria.ru/20250710/sotrudnichestvo-2028429497.html
https://ria.ru/20251020/prezident-2049473678.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88478d4663ccf85d9bceae7547be8d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), россия, хавьер милей, брикс, российская академия наук
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Россия, Хавьер Милей, БРИКС, Российская академия наук
Аргентина должна быть связана с БРИКС, заявил историк
Историк Клейманс: Аргентина должна быть связана с БРИКС