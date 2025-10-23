Аргентина должна быть связана с БРИКС, заявил историк

"Позже он обсуждался и в правительстве Аргентины. В 2015 году, при (президенте Аргентины - ред.) Кристине (Киршнер - ред.) мы были готовы войти в БРИКС. Другими словами, это не было совпадением. Аргентина должна быть в БРИКС", - подчеркнул Клейманс.