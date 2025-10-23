Рейтинг@Mail.ru
Аргентина должна быть связана с БРИКС, заявил историк - РИА Новости, 23.10.2025
03:54 23.10.2025
Аргентина должна быть связана с БРИКС, заявил историк
Аргентина должна быть связана с БРИКС, заявил историк - РИА Новости, 23.10.2025
Аргентина должна быть связана с БРИКС, заявил историк
Аргентина должна быть полностью связана с БРИКС, считает историк, специалист по международным отношениям Эрнандо Клейманс. РИА Новости, 23.10.2025
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
россия
хавьер милей
брикс
российская академия наук
аргентина
буэнос-айрес (город)
россия
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), россия, хавьер милей, брикс, российская академия наук
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Россия, Хавьер Милей, БРИКС, Российская академия наук
Аргентина должна быть связана с БРИКС, заявил историк

Историк Клейманс: Аргентина должна быть связана с БРИКС

Флаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Аргентина должна быть полностью связана с БРИКС, считает историк, специалист по международным отношениям Эрнандо Клейманс.
"При разумной политике в области международных отношений, Аргентина должна быть полностью связана с БРИКС", - сказал он журналистам.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Подписан меморандум о расширении делового сотрудничества Россия-Аргентина
10 июля, 18:41
10 июля, 18:41
В среду в Русском доме в Буэнос-Айресе прошла конференция экспертов и историков, посвященная 140-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией (тогда Российской империей) и Аргентинской Республикой.
По словам Клейманса, интеграция Аргентины с БРИКС начала формироваться в 2010 году в Москве, в Латиноамериканском институте РАН, где экономисты и эксперты несколько раз встречались для обсуждения этого вопроса.
"Позже он обсуждался и в правительстве Аргентины. В 2015 году, при (президенте Аргентины - ред.) Кристине (Киршнер - ред.) мы были готовы войти в БРИКС. Другими словами, это не было совпадением. Аргентина должна быть в БРИКС", - подчеркнул Клейманс.
Президент Аргентины Хавьер Милей, вступив в должность главы государства в декабре 2023 года, известил президентов стран БРИКС о выходе страны из группы.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Избранный президент Боливии назвал БРИКС хорошей торговой группой
20 октября, 20:34
20 октября, 20:34
 
В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)РоссияХавьер МилейБРИКСРоссийская академия наук
 
 
