Анохин: на детский отдых на Смоленщине направили более 130 млн рублей
Более 130 миллионов рублей было выделено на отдых и оздоровление детей в учреждениях Смоленской области в 2025 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 130 миллионов рублей было выделено на отдых и оздоровление детей в учреждениях Смоленской области в 2025 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он рассказал, что в этом году работала 191 организация отдыха и оздоровления детей, в которых отдохнули почти 18 тысяч ребят.
"В их числе и дети участников СВО. В 2025 году в детских лагерях побывали более 470 детей наших защитников, и еще для сотни ребят была впервые проведена специальная профильная смена. Также мы приняли 100 ребят из подшефного нашему региону Мангуша Донецкой Народной Республики", – написал в своем телеграм-канале Анохин
.
В регионе в этом году были открыты две оздоровительные организации: лагерь дневного пребывания на базе "Школы комплексного развития детей и подростков с элементами углубленного изучения наук и технологий им. Марии Клавдиевны Тенишевой" и "Детский образовательный спортивно-культурный лагерь "Дугино-Феникс". Также прошел ремонт зданий и внутренних помещений в детских лагерях, обновлены детские игровые площадки.
Анохин отметил, что в планах – открытие нового лагеря "Орленок" в Смоленске
, а также запуск инклюзивных смен и программ по подготовке вожатых.