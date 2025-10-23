Анохин: на детский отдых на Смоленщине направили более 130 млн рублей

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 130 миллионов рублей было выделено на отдых и оздоровление детей в учреждениях Смоленской области в 2025 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он рассказал, что в этом году работала 191 организация отдыха и оздоровления детей, в которых отдохнули почти 18 тысяч ребят.

"В их числе и дети участников СВО. В 2025 году в детских лагерях побывали более 470 детей наших защитников, и еще для сотни ребят была впервые проведена специальная профильная смена. Также мы приняли 100 ребят из подшефного нашему региону Мангуша Донецкой Народной Республики", – написал в своем телеграм-канале Анохин

В регионе в этом году были открыты две оздоровительные организации: лагерь дневного пребывания на базе "Школы комплексного развития детей и подростков с элементами углубленного изучения наук и технологий им. Марии Клавдиевны Тенишевой" и "Детский образовательный спортивно-культурный лагерь "Дугино-Феникс". Также прошел ремонт зданий и внутренних помещений в детских лагерях, обновлены детские игровые площадки.