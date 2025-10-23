Рейтинг@Mail.ru
Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют после сообщений о санкциях США - РИА Новости, 23.10.2025
07:27 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/aktsii-2049982009.html
Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют после сообщений о санкциях США
Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют после сообщений о санкциях США
Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют после сообщений о санкциях США
Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют более чем на 4%, определяя общее падение фондового рынка на утренней сессии, после новостей о санкциях США против этих... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T07:27:00+03:00
2025-10-23T07:27:00+03:00
экономика
сша
лукойл
роснефть
московская биржа
сша
экономика, сша, лукойл, роснефть, московская биржа
Экономика, США, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Московская биржа
Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют после сообщений о санкциях США

Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют на 4% после сообщений о санкциях США

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют более чем на 4%, определяя общее падение фондового рынка на утренней сессии, после новостей о санкциях США против этих компаний, следует из данных Московской биржи.
Накануне поздно вечером минфин США анонсировал новый пакет санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.
К 7.16 мск акции "Лукойла" падают в цене на 4,18% относительно предыдущего закрытия, до 5799 рублей, "Роснефти" - на 4,03%, до 385,75 рубля. Индекс Мосбиржи при этом падает на 3,2%, до 2568,05 пункта.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Российский рынок акций в начале утренней сессии падает почти на 4%
07:08
 
ЭкономикаСШАЛУКОЙЛРоснефтьМосковская биржа
 
 
