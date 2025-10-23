Депутаты Кубани предложили усовершенствовать порядок агрострахования

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Депутаты Кубани предложили усовершенствовать порядок предоставления субсидий на агрострахование, документ планируется направить в Государственную думу, об этом стало известно на 68-м пленарном заседании заксобрания Краснодарского края (ЗКС).

С докладом об исполнении в крае законодательства в этой области выступил председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко. В своем выступлении он акцентировал внимание на необходимости приведения федерального закона "О сельскохозяйственном страховании" в соответствие с Бюджетным кодексом РФ. В частности, предлагается "усовершенствовать порядок предоставления из региональных бюджетов субсидий аграриям при заключении ими договоров сельхозстрахования". Это, по мнению парламентариев, позволит более оперативно направлять бюджетные средства на возмещение части затрат застрахованных лиц на уплату страховых взносов.

Кроме того, в целях оперативного информирования сельхозтоваропроизводителей предложено уточнить обязанность уполномоченного органа субъекта РФ уведомлять участника отбора, претендующего на данную субсидию, о принятом в отношении него решении через официальный сайт уполномоченного органа в системе "Электронный бюджет".

Подчеркивая большую значимость инициативы, Орленко напомнил, что ее проект был предварительно рассмотрен на заседании совета законодателей Краснодарского края в мае этого года. Комитет проработал и учел предложения профильной комиссии совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя доклад, отметил, что агропромышленный комплекс - та отрасль экономики, которая наиболее зависима от погоды. Поэтому, по его словам, всегда есть определенные риски, что неблагоприятные метеоусловия могут сказаться на качестве и, главное, количестве собранного зерна, овощей, фруктов и ягод.