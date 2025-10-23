Адвокат рассказал, сколько займет новый процесс об экстрадиции Кузнецова

БОЛОНЬЯ, 23 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Адвокат гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиненного в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, заявил РИА Новости, что, по его мнению, на проведение нового процесса об экстрадиции в Германию потребуется как минимум два заседания суда.

Суд итальянской Болоньи в четверг начинает новое рассмотрение дела о выдаче Кузнецова ФРГ по запросу местной прокуратуры.

На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение о экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство.

"Это полностью зависит от cуда. думаю, потребуется как минимум пара слушаний", - заявил РИА Новости адвокат Никола Канестрини.

"Мы хотели бы узнать, считает ли Германия, что подрыв газопроводов являлся военной операцией, и таким образом скрывает эту информацию от итальянских судебных органов, зная, что если бы эта информация была доступна, Италия не смогла бы выдать моего клиента", - сказал юрист.

Заседание в рамках нового процесса проходит за закрытыми дверьми в специальном бункере тюрьмы на севере Болоньи. Предыдущие слушания проводились в зале заседаний центре города. Суду предстоит принять решении об открытии процесса для публики по ходатайству адвокатов.

Канестрини отметил, что на момент приезда к зданию не знал, был ли доставлен ли его клиент в суд.

"Я ожидаю, что мой клиент находится на месте, поскольку он имеет на это право, поскольку причиной предыдущего отклонения было то, что судья отказал ему в праве на личное присутствие", - сказал адвокат.

Польский суд 17 октября постановил отказать в выдаче Германии подозреваемого в теракте на газоп роводе "Северн ый поток" гражданина Украины Владимира Журавлева и освободил его в зале суда.

Ранее Канестрини заявлял, что защита Журавлева будут запрашивать копию польского решения, а также материалы датского расследования, предположительно закрыло производство по тем же фактам.

Адвокат намерен ссылаться на режим военного положения на Украине и вооруженного конфликта на ее территории. По его мнению, события вокруг подрыва "Северных потоков" "следует считать военными действиями, совершенными по приказу начальника, на которые распространяется иммунитет". Канестрини привел в пример решение Верховного суда Италии от 2008 года, который оправдал американских солдат за случайное убийство итальянского офицера в Ираке

Суд Болоньи 16 сентября постановил выдать арестованного в Италии Кузнецова немецким властям. Защита Кузнецова требует отмены решения об экстрадиции и проведения процесса заново.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу экстрадиции гражданина Украины в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. После ареста он содержался в тюрьме под городом Феррара в строгих условиях из-за того, что Германия вменяет ему преступления террористического характера. Это же обстоятельство помешало ему принять личное участие в процессе об экстрадиции.

Защита Кузнецова заявила о его невиновности и в качестве довода о недопустимости экстрадиции приводила ситуацию с условиями тюремного заключения в Германии. Адвокат Канестрини строил линию защиту на основании того, что Кузнецов как бывший офицер не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По мнению адвоката, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ , но на процессе заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к операции.

Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Согласно документам, Кузнецову вменяются три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий. Апелляционный суд Болоньи, рассматривая дело Кузнецова, воспользовался положениями статьи о терроризме, которую посчитал соответствующей немецкому обвинению в саботаже.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.