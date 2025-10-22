https://ria.ru/20251022/zhiteli-2049827574.html
Жители Новосибирска жалуются на сбои в работе WhatsApp
Жители Новосибирска массово жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 22.10.2025
технологии
новосибирск
октябрьский район
whatsapp inc.
общество
новосибирск
октябрьский район
В Сибири массово жалуются на сбои в работе WhatsApp