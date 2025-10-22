Рейтинг@Mail.ru
Жители Новосибирска жалуются на сбои в работе WhatsApp
22.10.2025
Жители Новосибирска жалуются на сбои в работе WhatsApp
Жители Новосибирска массово жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 22.10.2025
Жители Новосибирска жалуются на сбои в работе WhatsApp

В Сибири массово жалуются на сбои в работе WhatsApp

НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Жители Новосибирска массово жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, за последний час фиксируется всплеск жалоб жителей города на работу сервиса WhatsApp.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в Октябрьском районе Новосибирска проблемы с мессенджером отмечаются последние два часа: сообщения не отправляются, а файлы не загружаются.
Заголовок открываемого материала