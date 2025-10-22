https://ria.ru/20251022/zhitel-2049793935.html
Пожилой житель Москвы отдал аферистам более 30 миллионов рублей
Пожилой москвич по указанию телефонных мошенников отдал им более 30 миллионов рублей, часть из которых одолжил у знакомых, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Пожилой москвич по указанию телефонных мошенников отдал им более 30 миллионов рублей, часть из которых одолжил у знакомых, сообщает столичная прокуратура.
"Мошенникам, действовавшим по отработанной схеме, удалось ввести в заблуждение 81-летнего москвича… Общая сумма ущерба превысила 30,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что мошенники использовали названия финансовых организаций и правоохранительных органов, представлялись сотрудниками, занимающимися финансовой защитой. Аферисты запугали пенсионера, что он якобы подозревается в переводе денег за рубеж, у него и его близких будут серьезные неприятности, вплоть до конфискации имущества. Они запрещали пенсионеру общаться с близкими и по телефону контролировали снятие им со счетов в трех банках более 28 миллионов рублей.
Уточняется, что мужчина передавал деньги курьерам, которые называли ему пароли. Мошенникам впоследствии удалось уговорить его передать еще 2 миллиона рублей, которые пожилой человек занял у знакомых.
Установление лиц, причастных к совершению мошенничества в отношении пенсионера, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре, отмечается в релизе.