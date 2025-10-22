Рейтинг@Mail.ru
Пожилой житель Москвы отдал аферистам более 30 миллионов рублей - РИА Новости, 22.10.2025
11:33 22.10.2025
Пожилой житель Москвы отдал аферистам более 30 миллионов рублей
Пожилой житель Москвы отдал аферистам более 30 миллионов рублей - РИА Новости, 22.10.2025
Пожилой житель Москвы отдал аферистам более 30 миллионов рублей
Пожилой москвич по указанию телефонных мошенников отдал им более 30 миллионов рублей, часть из которых одолжил у знакомых, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:33:00+03:00
2025-10-22T11:33:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Пожилой житель Москвы отдал аферистам более 30 миллионов рублей

Запуганный аферистами пожилой житель Москвы отдал им более 30 миллионов рублей

Деньги . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Пожилой москвич по указанию телефонных мошенников отдал им более 30 миллионов рублей, часть из которых одолжил у знакомых, сообщает столичная прокуратура.
"Мошенникам, действовавшим по отработанной схеме, удалось ввести в заблуждение 81-летнего москвича… Общая сумма ущерба превысила 30,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что мошенники использовали названия финансовых организаций и правоохранительных органов, представлялись сотрудниками, занимающимися финансовой защитой. Аферисты запугали пенсионера, что он якобы подозревается в переводе денег за рубеж, у него и его близких будут серьезные неприятности, вплоть до конфискации имущества. Они запрещали пенсионеру общаться с близкими и по телефону контролировали снятие им со счетов в трех банках более 28 миллионов рублей.
Уточняется, что мужчина передавал деньги курьерам, которые называли ему пароли. Мошенникам впоследствии удалось уговорить его передать еще 2 миллиона рублей, которые пожилой человек занял у знакомых.
Установление лиц, причастных к совершению мошенничества в отношении пенсионера, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре, отмечается в релизе.
