Пожилой житель Москвы отдал аферистам более 30 миллионов рублей

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Пожилой москвич по указанию телефонных мошенников отдал им более 30 миллионов рублей, часть из которых одолжил у знакомых, сообщает столичная прокуратура.

"Мошенникам, действовавшим по отработанной схеме, удалось ввести в заблуждение 81-летнего москвича… Общая сумма ущерба превысила 30,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что мошенники использовали названия финансовых организаций и правоохранительных органов, представлялись сотрудниками, занимающимися финансовой защитой. Аферисты запугали пенсионера, что он якобы подозревается в переводе денег за рубеж, у него и его близких будут серьезные неприятности, вплоть до конфискации имущества. Они запрещали пенсионеру общаться с близкими и по телефону контролировали снятие им со счетов в трех банках более 28 миллионов рублей.

Уточняется, что мужчина передавал деньги курьерам, которые называли ему пароли. Мошенникам впоследствии удалось уговорить его передать еще 2 миллиона рублей, которые пожилой человек занял у знакомых.