Использование ЕС активов России не останется без ответа, заявила Жданова

ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Передача Евросоюзом Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов, если она состоится, не останется без ответа, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её распоряжение документ 17 октября сообщала, что Евросоюз хочет использовать часть кредита из замороженных российских активов на закупку американского оружия для Украины.
"Слышали, что Евросоюз планирует в ближайшее время предоставить Украине военное содействие как минимум на три года на сумму 140 миллиардов евро из замороженных российских активов под предлогом "будущих репараций", которые Россия якобы должна выплатить Украине. Это неприкрытое воровство, которое ударит по доверию к Европе и инвестиционному климату в еврозоне. Но нашим оппонентам следует учесть и то, что эти хищения не останутся без ответа и в конечном итоге "репарации" будут выплачены из кармана европейского налогоплательщика", - сказала она на 1118-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.