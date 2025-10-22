Рейтинг@Mail.ru
На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049888061.html
На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине
На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине - РИА Новости, 22.10.2025
На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине
Владимир Зеленский должен поменять свой тон в переговорном процессе после российских авиаударов по Украине, заявил член финской национально-консервативной... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:40:00+03:00
2025-10-22T16:40:00+03:00
в мире
украина
россия
сумская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_599:70:3000:1421_1920x0_80_0_0_a60603c394f521a1d2b294c0f8410604.jpg
https://ria.ru/20251022/estoniya-2049820750.html
https://ria.ru/20251022/sikorskiy-2049809144.html
украина
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10ce4d421646062b9e66c0a045aed4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Сумская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине

Мема призвал Зеленского сменить тон в переговорном процессе после ударов России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен поменять свой тон в переговорном процессе после российских авиаударов по Украине, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.
«
"За каждую украинскую атаку Россия отвечает ударами крупнее. <…> Я призываю Зеленского регулировать свой тон, если он действительно заинтересован в завершении этого конфликта", — написал он.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России
13:24
Минобороны в среду сообщило, что российские военные в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины.
Зеленский сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после ударов ВС России, добавив, что в результате пострадали объекты в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Сийярто унизил Сикорского из-за угроз в адрес Путина
12:41
 
В миреУкраинаРоссияСумская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала