На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен поменять свой тон в переговорном процессе после российских авиаударов по Украине, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.
«
"За каждую украинскую атаку Россия отвечает ударами крупнее. <…> Я призываю Зеленского регулировать свой тон, если он действительно заинтересован в завершении этого конфликта", — написал он.
Минобороны в среду сообщило, что российские военные в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины.
Зеленский сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после ударов ВС России, добавив, что в результате пострадали объекты в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.