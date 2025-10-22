Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после ударов по украинской энергетике - РИА Новости, 22.10.2025
12:07 22.10.2025 (обновлено: 15:30 22.10.2025)
Зеленский сделал заявление после ударов по украинской энергетике
Владимир Зеленский сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после ударов ВС России.
Зеленский сделал заявление после ударов по украинской энергетике

Зеленский перечислил украинские регионы, попавшие под удары ВС России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после ударов ВС России.
"Под ударами <...> в основном наша энергетика <...>", — написал он в Telegram-канале.
Зеленский добавил, что в результате пострадали объекты в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областях.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Выбили систему": в Раде забили тревогу после ударов ВС России
11:46
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Днепродзержинске Днепропетровской области получила повреждения гидроэлектростанция, где хранились системы ПВО и располагался личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим узлам вспыхнули пожары и произошли перебои со светом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пожар на энергетическом объекте в Одесской области. 22 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Одесской области повреждены энергетическая и портовая инфраструктура
07:51
 
