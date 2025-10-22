https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049800417.html
Зеленский сделал заявление после ударов по украинской энергетике
Зеленский сделал заявление после ударов по украинской энергетике - РИА Новости, 22.10.2025
Зеленский сделал заявление после ударов по украинской энергетике
Владимир Зеленский сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после ударов ВС России. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:07:00+03:00
2025-10-22T12:07:00+03:00
2025-10-22T15:30:00+03:00
в мире
сумская область
днепродзержинск
днепропетровская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_599:70:3000:1421_1920x0_80_0_0_a60603c394f521a1d2b294c0f8410604.jpg
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049796480.html
https://ria.ru/20251022/infrastruktura-2049753777.html
сумская область
днепродзержинск
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10ce4d421646062b9e66c0a045aed4f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, днепродзержинск, днепропетровская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Сумская область, Днепродзержинск, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Зеленский сделал заявление после ударов по украинской энергетике
Зеленский перечислил украинские регионы, попавшие под удары ВС России