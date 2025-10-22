Центр эмоционального здоровья открылся в Липецке

ЛИПЕЦК, 22 окт - РИА Новости. В Липецке открылся Центр бесплатной психологической помощи гражданам, в первую очередь участникам специальной военной операции, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Это учреждение здравоохранения в регионе создали на базе новой поликлиники в микрорайоне Елецкий в Липецке, пояснил глава области. Консультации, которые проводят психотерапевты, психологи и психиатры-наркологи - бесплатные.

Главная задача центра - интеграция специализированной помощи в первичное звено здравоохранения. Это позволит своевременно выявлять признаки эмоционального неблагополучия у пациентов, обращающихся в поликлинику, и оказывать им необходимую поддержку без необходимости посещения диспансеров.

Обратиться за помощью в центр могут все желающие, особое внимание будет уделяться участникам специальной военной операции и членам их семей.