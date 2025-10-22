Рейтинг@Mail.ru
Центр эмоционального здоровья открылся в Липецке
Липецкая область
 
15:41 22.10.2025
Центр эмоционального здоровья открылся в Липецке
Центр эмоционального здоровья открылся в Липецке
здоровье - общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов
Центр эмоционального здоровья открылся в Липецке

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиЦентр эмоционального здоровья в Липецке
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Центр эмоционального здоровья в Липецке
ЛИПЕЦК, 22 окт - РИА Новости. В Липецке открылся Центр бесплатной психологической помощи гражданам, в первую очередь участникам специальной военной операции, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Это учреждение здравоохранения в регионе создали на базе новой поликлиники в микрорайоне Елецкий в Липецке, пояснил глава области. Консультации, которые проводят психотерапевты, психологи и психиатры-наркологи - бесплатные.
Главная задача центра - интеграция специализированной помощи в первичное звено здравоохранения. Это позволит своевременно выявлять признаки эмоционального неблагополучия у пациентов, обращающихся в поликлинику, и оказывать им необходимую поддержку без необходимости посещения диспансеров.
Обратиться за помощью в центр могут все желающие, особое внимание будет уделяться участникам специальной военной операции и членам их семей.
"Забота о ментальном здоровье — не менее важна, чем о физическом. Новый центр доказывает это на практике: помощь теперь можно получить быстро и без лишних барьеров", — отметил Артамонов.
