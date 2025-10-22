Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на призыв Сикорского к подрыву нефтепровода "Дружбы" - РИА Новости, 22.10.2025
19:45 22.10.2025
Захарова ответила на призыв Сикорского к подрыву нефтепровода "Дружбы"
Захарова ответила на призыв Сикорского к подрыву нефтепровода "Дружбы"
в мире
венгрия
польша
германия
мария захарова
петер сийярто
радослав сикорский
вооруженные силы украины
в мире, венгрия, польша, германия, мария захарова, петер сийярто, радослав сикорский, вооруженные силы украины, северный поток
В мире, Венгрия, Польша, Германия, Мария Захарова, Петер Сийярто, Радослав Сикорский, Вооруженные силы Украины, Северный поток
Захарова ответила на призыв Сикорского к подрыву нефтепровода "Дружбы"

Мария Захарова
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который выразил надежду на подрыв нефтепровода "Дружба", назвала его "Усамой бен Сикорским".
Ранее Сикорский фактически призвал киевский режим к терактам против нефтепровода Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, выразив надежду, что ВСУ удастся вывести его из строя.
"Глава МИД Польши Сикорский, отвечая главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, выразил надежду, что нефтепровод "Дружба" будет подорван. Какие ещё объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы Бен Сикорского, должны быть уничтожены?" - написала Захарова в своём Telegram-канале.
В августе глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт запретил въезд в страну командиру украинского воинского подразделения, ответственного за атаки на нефтепровод "Дружба". Сийярто также заявлял, что атаки на трубопровод "Дружба" - это фактически атаки на суверенитет Венгрии. Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что на три года запрещен въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
В Польше по просьбе властей Германии 1 октября был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток". Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Сийярто унизил Сикорского из-за угроз в адрес Путина
Вчера, 12:41
 
В миреВенгрияПольшаГерманияМария ЗахароваПетер СийяртоРадослав СикорскийВооруженные силы УкраиныСеверный поток
 
 
