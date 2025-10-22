МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который выразил надежду на подрыв нефтепровода "Дружба", назвала его "Усамой бен Сикорским".
"Глава МИД Польши Сикорский, отвечая главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, выразил надежду, что нефтепровод "Дружба" будет подорван. Какие ещё объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы Бен Сикорского, должны быть уничтожены?" - написала Захарова в своём Telegram-канале.
В августе глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт запретил въезд в страну командиру украинского воинского подразделения, ответственного за атаки на нефтепровод "Дружба". Сийярто также заявлял, что атаки на трубопровод "Дружба" - это фактически атаки на суверенитет Венгрии. Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что на три года запрещен въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
В Польше по просьбе властей Германии 1 октября был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток". Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.