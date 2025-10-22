Рейтинг@Mail.ru
07:34 22.10.2025
В МИД рассказали о ходе работ по ремонту ЛЭП на ЗАЭС
россия, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ
Россия, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Работы по ремонту линии электропередачи на Запорожской АЭС начались 18 октября, для их завершения потребуется несколько дней, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
По данным МИД, 23 сентября в результате удара со стороны ВСУ была повреждена опора линии электропередачи "Днепровская", по которой осуществляется внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС осуществлялось от резервных дизель-генераторов.
"Работы начались 18 октября. Для их завершения потребуется несколько дней", - сообщили в МИД.
Министерство отметило посреднические усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, "позволившие на данном этапе обеспечить безопасность ремонтных работ". "Надеемся, что так будет и дальше", - добавили в МИД.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В МИД заявили, что Киев дал гарантии безопасности по ЗАЭС
РоссияРафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Заголовок открываемого материала