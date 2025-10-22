https://ria.ru/20251022/zaes-2049752838.html
В МИД рассказали о ходе работ по ремонту ЛЭП на ЗАЭС
В МИД рассказали о ходе работ по ремонту ЛЭП на ЗАЭС - РИА Новости, 22.10.2025
В МИД рассказали о ходе работ по ремонту ЛЭП на ЗАЭС
Работы по ремонту линии электропередачи на Запорожской АЭС начались 18 октября, для их завершения потребуется несколько дней, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 22.10.2025
россия
