Количество ярмарок в Забайкалье выросло на 12%
22.10.2025
Количество ярмарок в Забайкалье выросло на 12%
За девять месяцев 2025 года в Забайкальском крае провели 1139 ярмарок – на 12% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регправительства. РИА Новости, 22.10.2025
Количество ярмарок в Забайкалье выросло на 12%
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За девять месяцев 2025 года в Забайкальском крае провели 1139 ярмарок – на 12% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регправительства.
"Мы постоянно работаем с районами – убеждаем перейти на формат ярмарок, ведь это отличный способ реализовать продукцию своих подсобных хозяйств и получить приличный заработок", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.
Она также добавила, что для потребителя важно купить свежие продукты, и сообщила, что всего за девять месяцев население приобрело товаров по сниженным ценам на 860 миллионов рублей, причем больше всего было реализовано овощей (5,1 тонны) и мяса (186 тонн).
Бадмажапова подчеркнула, что в четвертом квартале 2025 года в регионе запланировано проведение 270 ярмарок. Их организуют во всех 34 муниципальных округах Забайкальского края. Активную работу представителей торговли в этом направлении поддерживает национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".