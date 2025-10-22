Количество ярмарок в Забайкалье выросло на 12%

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За девять месяцев 2025 года в Забайкальском крае провели 1139 ярмарок – на 12% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регправительства.

"Мы постоянно работаем с районами – убеждаем перейти на формат ярмарок, ведь это отличный способ реализовать продукцию своих подсобных хозяйств и получить приличный заработок", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.

Она также добавила, что для потребителя важно купить свежие продукты, и сообщила, что всего за девять месяцев население приобрело товаров по сниженным ценам на 860 миллионов рублей, причем больше всего было реализовано овощей (5,1 тонны) и мяса (186 тонн).