Япония по-прежнему намерена заключить договор с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 22.10.2025
06:39 22.10.2025
Япония по-прежнему намерена заключить договор с Россией, заявили в МИД
Правительство Японии продолжает придерживаться позиции о нацеленности на подписание мирного договора с Россией после разрешения территориального вопроса, заявил РИА Новости, 22.10.2025
Япония по-прежнему намерена заключить договор с Россией, заявили в МИД

ТОКИО, 22 окт - РИА Новости. Правительство Японии продолжает придерживаться позиции о нацеленности на подписание мирного договора с Россией после разрешения территориального вопроса, заявил на пресс-конференции новый глава МИД страны Тосимицу Мотэги.
"Мы намерены продолжать придерживаться позиции о том, что мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения территориального вопроса", - подчеркнул он.
При этом, по словам Мотэги, в настоящее время невозможно говорить о каком-либо прогрессе в переговорах по данному вопросу.
Он также повторил позицию Токио о продолжении поддержки Украины и санкционного давления на Россию.
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры
17 октября, 07:14
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры
17 октября, 07:14
 
