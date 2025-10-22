https://ria.ru/20251022/yaponiya-2049749071.html
Япония по-прежнему намерена заключить договор с Россией, заявили в МИД
Япония по-прежнему намерена заключить договор с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 22.10.2025
Япония по-прежнему намерена заключить договор с Россией, заявили в МИД
Правительство Японии продолжает придерживаться позиции о нацеленности на подписание мирного договора с Россией после разрешения территориального вопроса, заявил РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T06:39:00+03:00
2025-10-22T06:39:00+03:00
2025-10-22T06:39:00+03:00
в мире
россия
япония
токио
тосимицу мотэги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/32/1562573299_0:385:2875:2002_1920x0_80_0_0_3d147f7bd43d78359c1ed7306571b215.jpg
https://ria.ru/20251017/tsentry-2048768622.html
россия
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/32/1562573299_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_f194726ad95d8bc3199522f8c2922382.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, токио, тосимицу мотэги
В мире, Россия, Япония, Токио, Тосимицу Мотэги
Япония по-прежнему намерена заключить договор с Россией, заявили в МИД
Глава МИД Мотэги: Япония по-прежнему намерена заключить мирный договор с РФ