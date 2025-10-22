Япония по-прежнему намерена заключить договор с Россией, заявили в МИД

ТОКИО, 22 окт - РИА Новости. Правительство Японии продолжает придерживаться позиции о нацеленности на подписание мирного договора с Россией после разрешения территориального вопроса, заявил на пресс-конференции новый глава МИД страны Тосимицу Мотэги.