Основной закон Якутии приведен в соответствие с законодательством России

ЯКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Основной Закон Якутии приведен в соответствие с федеральным законодательством, народные депутаты приняли поправки в Конституцию, инициированные главой республики, сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил всех, кто принимал участие в публичных слушаниях, выступал, вносил конструктивные замечания, которые касаются не только самой Конституции, но и работы Правительства, Государственного Собрания (Ил Тумэн) и органов местного самоуправления.

"Уверен, что мы вместе будем делать всё, чтоб наша Республика шла вперёд", – подчеркнул Ил Дархан.

Спикер Ил Тумэна Алексей Еремеев подчеркнул, что поправки в Конституцию были подготовлены в течение трех-четырех месяцев лучшими конституционными юристами, экспертами.

Уточнение конституционных норм о местном самоуправлении создают прочный фундамент для развития муниципалитетов в составе единой системы публичной власти.

"Предлагаемые изменения в статью 97 Конституции Якутии в полном объёме, без никаких изменений и добавлений повторяют нормы Федерального закона № 33-ФЗ, которые не вызывают никаких вопросов, с точки зрения выборности. Сохраняются формы прямого волеизъявления – местный референдум, муниципальные выборы и сход граждан. Также неизменными остаются важнейшие положения, касающиеся принципов местного самоуправления республики и уровней местного самоуправления – в республике сохраняется система двухуровневого местного самоуправления", - добавили в пресс-службе.