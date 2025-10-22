Рейтинг@Mail.ru
Основной закон Якутии приведен в соответствие с законодательством России - РИА Новости, 22.10.2025
16:37 22.10.2025
Основной закон Якутии приведен в соответствие с законодательством России
Основной закон Якутии приведен в соответствие с законодательством России

Ил Тумэн: основной закон Якутии приведен в соответствие с законодательством РФ

© Фото : Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Архивное фото
ЯКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Основной Закон Якутии приведен в соответствие с федеральным законодательством, народные депутаты приняли поправки в Конституцию, инициированные главой республики, сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил всех, кто принимал участие в публичных слушаниях, выступал, вносил конструктивные замечания, которые касаются не только самой Конституции, но и работы Правительства, Государственного Собрания (Ил Тумэн) и органов местного самоуправления.
"Уверен, что мы вместе будем делать всё, чтоб наша Республика шла вперёд", – подчеркнул Ил Дархан.
Спикер Ил Тумэна Алексей Еремеев подчеркнул, что поправки в Конституцию были подготовлены в течение трех-четырех месяцев лучшими конституционными юристами, экспертами.
Уточнение конституционных норм о местном самоуправлении создают прочный фундамент для развития муниципалитетов в составе единой системы публичной власти.
"Предлагаемые изменения в статью 97 Конституции Якутии в полном объёме, без никаких изменений и добавлений повторяют нормы Федерального закона № 33-ФЗ, которые не вызывают никаких вопросов, с точки зрения выборности. Сохраняются формы прямого волеизъявления – местный референдум, муниципальные выборы и сход граждан. Также неизменными остаются важнейшие положения, касающиеся принципов местного самоуправления республики и уровней местного самоуправления – в республике сохраняется система двухуровневого местного самоуправления", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на XIV (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) в окончательном чтении принят проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию (основной закон) Республики Саха (Якутия)", инициированный главой Якутии. Проектом внесены изменения в шесть статей основного закона республики. При внесении поправок прямые выборы глав на муниципальном уровне не отменили.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время сессии Северный завоз: надежно, быстро, доступно на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Не только алмазы: Айсен Николаев рассказал о потенциале Якутии
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевАлексей Еремеев
 
 
