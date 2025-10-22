https://ria.ru/20251022/vzyatka-2049832225.html
Во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку
Начальник женской Головинской колонии во Владимирской области задержан с поличным за взятку от осужденной в размере 150 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 22.10.2025
