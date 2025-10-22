Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/vzyatka-2049832225.html
Во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку
Во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку - РИА Новости, 22.10.2025
Во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку
Начальник женской Головинской колонии во Владимирской области задержан с поличным за взятку от осужденной в размере 150 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:01:00+03:00
2025-10-22T14:01:00+03:00
владимирская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
https://ria.ru/20251022/sud-2049799473.html
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимирская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Владимирская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку

Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку от осужденной

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Начальник женской Головинской колонии во Владимирской области задержан с поличным за взятку от осужденной в размере 150 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале Росгвардии по Центральному округу.
"Сотрудниками СОБР "Сунгирь" регионального управления Росгвардии во взаимодействии с коллегами из региональных ФСБ, СК и ФСИН задержан начальник Головинской колонии, подозреваемый в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным следствия, руководитель колонии по Владимирской области через ранее судимую женщину получил от осужденной взятку в размере 150 тысяч рублей. Взамен он обещал перевести осужденную на другой участок работы с облегченными условиями труда.
Как рассказали в ведомстве, передача денег произошла у административного здания колонии в поселке Головино Судогорского района. После получения денег подозреваемый был задержан при содействии бойцов Росгвардии.
"В момент задержания он предпринял попытку избавиться от пакета с денежными средствами, что было зафиксировано оперативниками. Возбуждено уголовное дело", - заключили в ведомстве.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Жителя Тульской области обвинили в осквернении памятника героям ВОВ
12:02
 
Владимирская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала