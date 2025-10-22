Во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Начальник женской Головинской колонии во Владимирской области задержан с поличным за взятку от осужденной в размере 150 тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале Росгвардии по Центральному округу.

СК и "Сотрудниками СОБР "Сунгирь" регионального управления Росгвардии во взаимодействии с коллегами из региональных ФСБ ФСИН задержан начальник Головинской колонии, подозреваемый в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель колонии по Владимирской области через ранее судимую женщину получил от осужденной взятку в размере 150 тысяч рублей. Взамен он обещал перевести осужденную на другой участок работы с облегченными условиями труда.

Как рассказали в ведомстве, передача денег произошла у административного здания колонии в поселке Головино Судогорского района. После получения денег подозреваемый был задержан при содействии бойцов Росгвардии.