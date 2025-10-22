https://ria.ru/20251022/vzryvy-2049737984.html
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели новые взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели новые взрывы - РИА Новости, 22.10.2025
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели новые взрывы
Взрыв снова раздался в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 22.10.2025
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели новые взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы