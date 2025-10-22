Рейтинг@Mail.ru
На обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв - РИА Новости, 22.10.2025
Наука
 
14:34 22.10.2025 (обновлено: 18:36 22.10.2025)
На обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв
На обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв
На обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Астрономы зафиксировали мощный взрыв с выбросом плазмы на обратной стороне Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Исходный взрыв, судя по всему, произошел около 23 часов по московскому времени вчера, 21 октября", — говорится в публикации.
По оценкам ученых, облако плазмы направлено точно (в пределах 10-20 градусов) в направлении межзвездной кометы 3I/ATLAS.
Фронт выброса ударит по объекту примерно в 15:00 мск 24 октября. Комета будет оставаться внутри плазменного облака не менее полутора-двух дней.
Комета 3I/ATLAS — третий в истории наблюдений межзвездный космический объект, который возник за пределами Солнечной системы и проходит через нее. До этого были известны лишь комета Борисова и астероид Оумуамуа. Сейчас он движется со скоростью около 209 тысяч километров в час и будет ускоряться под воздействием солнечной гравитации.
