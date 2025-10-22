На обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв

https://ria.ru/20251022/vzryv-2049842373.html
наука
российская академия наук
Новости
ru-RU
Крупный взрыв на обратной стороне Солнца
Крупный взрыв произошел ночью на обратной стороне Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Черный круг и полоса на кадре - невидимые для коронографа области из-за особенностей его конструкции. Видео снято со стороны Земли. Плазма летит в обратную от планеты сторону.
российская академия наук
Наука, Российская академия наук
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Астрономы зафиксировали мощный взрыв с выбросом плазмы на обратной стороне Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Исходный взрыв, судя по всему, произошел около 23 часов по московскому времени вчера, 21 октября", — говорится в публикации.
По оценкам ученых, облако плазмы направлено точно (в пределах 10-20 градусов) в направлении межзвездной кометы 3I/ATLAS.
Фронт выброса ударит по объекту примерно в 15:00 мск 24 октября. Комета будет оставаться внутри плазменного облака не менее полутора-двух дней.
Комета 3I/ATLAS — третий в истории наблюдений межзвездный космический объект, который возник за пределами Солнечной системы и проходит через нее. До этого были известны лишь комета Борисова и астероид Оумуамуа. Сейчас он движется со скоростью около 209 тысяч километров в час и будет ускоряться под воздействием солнечной гравитации.