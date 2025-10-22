На обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв

Комета 3I/ATLAS — третий в истории наблюдений межзвездный космический объект, который возник за пределами Солнечной системы и проходит через нее. До этого были известны лишь комета Борисова и астероид Оумуамуа. Сейчас он движется со скоростью около 209 тысяч километров в час и будет ускоряться под воздействием солнечной гравитации.