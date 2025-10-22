Выставка о наследии Василия Поленова состоится во Владимирской области

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник представит выставку "Поленов и ученики", посвященную наследию художника, в экспозиции будет представлено более 100 произведений, архивных документов и личных предметов, часть из которых ранее публично не была показана, сообщает пресс-служба музея.

Проект состоит из восьми разделов, которые позволяют увидеть талант художника через восприятие и творчество коллег и единомышленников. Выставку открывает картина Поленова "За кого меня почитают люди?" из цикла "Из жизни Христа", она служит эпиграфом к рассказу о судьбе мастера.

Отмечается, что в начале "действующих лиц" экспозиции представят через зарисовки из жизни дома Поленовых. В этом разделе художник раскроется и как композитор. Так, помимо произведений живописи и графики, в экспозицию вошло множество подлинных документов, ноты, фотографии, а также предметы мебели и декоративно-прикладного искусства, созданные семьей художника.

Художественное наследие Поленова во втором зале показано через образ пути. Кроме картин мастера "Ранний снег", "Стынет", "Река Оять", здесь собраны пейзажи Ильи Остроухова, Исаака Левитана, Валентина Серова, Аполлинария Васнецова и других учеников и современников Поленова.

Лиричные темы связи поколений и постепенного увядания представлены на выставке через образ русской усадьбы, впервые визуализированный в картине Поленова "Бабушкин сад", а впоследствии проявившийся в творчестве учеников и последователей мастера: Марии Якунчиковой-Вебер, Сергея Виноградова, Станислава Жуковского.

Драма человеческой жизни и вместе с тем красота повседневности проиллюстрированы в экспозиции живописными ноктюрнами Поленова, а также композициями Константина Коровина, Валентина Серова, Абрама Архипова. Центральное произведение этого раздела – полотно Поленова "Больная". В разделе о путешествиях, наряду с творениями крупнейших русских живописцев, представлены работы армянского художника Егише Татевосяна, который был дружен с Поленовым и cовершил вместе с ним поездку в Палестину в 1898 году.

Важное место в последней части экспозиции занимают снимки физика и астронома Леонида Кандаурова, близкого друга семьи художника, который также сопровождал Поленова в путешествии по Ближнему Востоку.