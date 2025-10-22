Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области один избиратель дважды проголосовал в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/vybory-2049844023.html
В Липецкой области один избиратель дважды проголосовал в ЕДГ-2025
В Липецкой области один избиратель дважды проголосовал в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 22.10.2025
В Липецкой области один избиратель дважды проголосовал в ЕДГ-2025
В Липецкой области на выборах в единый день голосования 14 сентября 2025 года избиратель проголосовал два раза: сначала по своему паспорту, потом по чужому,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:39:00+03:00
2025-10-22T14:39:00+03:00
политика
орловская область
липецкая область
единый день голосования — 2025
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041451749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79a1f1e8c6467b6f0f2f65a6f1a46381.jpg
https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041809348.html
https://ria.ru/20250915/den-2042026759.html
орловская область
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041451749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9dead193dff0eafe8b623f1c3cdca24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, орловская область, липецкая область, единый день голосования — 2025, происшествия
Политика, Орловская область, Липецкая область, Единый день голосования — 2025, Происшествия
В Липецкой области один избиратель дважды проголосовал в ЕДГ-2025

В Липецкой области выявили случай двойного голосования на выборах в ЕДГ-2025

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГолосования на выборах в ЕДГ-2025
Голосования на выборах в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Голосования на выборах в ЕДГ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Липецкой области на выборах в единый день голосования 14 сентября 2025 года избиратель проголосовал два раза: сначала по своему паспорту, потом по чужому, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
«
"Случай связан с Липецкой областью: некий избиратель проголосовал сначала на одном избирательном участке по своему паспорту, второй раз проголосовал по чужому паспорту на другом избирательном участке по просьбе своей знакомой, которая в тот день не могла прийти на избирательный участок и отдала свой паспорт избирателю", - сказал Лопатин в ходе заседания ЦИК.
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова рассказала о дискредитации выборов в России на Западе
14 сентября, 11:41
Как отметил член Центральной избирательной комиссии, ситуация произошла в дни голосования. Территориальная избирательная комиссия провела проверку, после которой 296 бюллетеней, которые находились в том же ящике, признали недействительными.
«
"Член участковой избирательной комиссии сказала о том, что посмотрела, сверила паспорт, сверила список избирателей, но при этом не подняла глаза наверх и не увидела избирателя", - добавил Лопатин.
По решению суда были оштрафованы член участковой избирательной комиссии, которая выдала бюллетень, и избиратель, который проголосовал дважды. Также территориальная избирательная комиссия исключила из состава участковой избирательной комиссии члена, которая допустила нарушение, отметил Лопатин.
Член Центральной избирательной комиссии также рассказал о неподтвержденном случае двойного голосования в Орловской области.
"Случай выявлен в Орловской области. Совместно с избирательной комиссией Орловской области мы провели тщательную проверку... Сообщение о двойном голосовании не подтвердилось... Избиратель при голосовании испортил свой бюллетень и в соответствии с теми документами, которые предусмотрены законодательством, бюллетень был заменен, и избиратель проголосовал", - сказал Лопатин.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Единый день голосования прошел без происшествий, заявили в Росгвардии
15 сентября, 14:04
 
ПолитикаОрловская областьЛипецкая областьЕдиный день голосования — 2025Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала