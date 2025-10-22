В Липецкой области один избиратель дважды проголосовал в ЕДГ-2025

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Липецкой области на выборах в единый день голосования 14 сентября 2025 года избиратель проголосовал два раза: сначала по своему паспорту, потом по чужому, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
"Случай связан с Липецкой областью: некий избиратель проголосовал сначала на одном избирательном участке по своему паспорту, второй раз проголосовал по чужому паспорту на другом избирательном участке по просьбе своей знакомой, которая в тот день не могла прийти на избирательный участок и отдала свой паспорт избирателю", - сказал Лопатин в ходе заседания ЦИК.
Как отметил член Центральной избирательной комиссии, ситуация произошла в дни голосования. Территориальная избирательная комиссия провела проверку, после которой 296 бюллетеней, которые находились в том же ящике, признали недействительными.
"Член участковой избирательной комиссии сказала о том, что посмотрела, сверила паспорт, сверила список избирателей, но при этом не подняла глаза наверх и не увидела избирателя", - добавил Лопатин.
По решению суда были оштрафованы член участковой избирательной комиссии, которая выдала бюллетень, и избиратель, который проголосовал дважды. Также территориальная избирательная комиссия исключила из состава участковой избирательной комиссии члена, которая допустила нарушение, отметил Лопатин.
Член Центральной избирательной комиссии также рассказал о неподтвержденном случае двойного голосования в Орловской области.
"Случай выявлен в Орловской области. Совместно с избирательной комиссией Орловской области мы провели тщательную проверку... Сообщение о двойном голосовании не подтвердилось... Избиратель при голосовании испортил свой бюллетень и в соответствии с теми документами, которые предусмотрены законодательством, бюллетень был заменен, и избиратель проголосовал", - сказал Лопатин.
