Вучич отреагировал на обвинения в причастности к теракту в Сербии

БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отверг предположения политических оппонентов о том, что инцидент со стрельбой у Скупщины (парламента) Сербии, в ходе которого был ранен один человек, якобы подстроили сами власти страны.

Вучич в среду сообщил, что у парламента Сербии произошел террористический акт: мужчина 70 лет ранил из пистолета другого мужчину и попытался поджечь палатку в лагере сторонников сербских властей перед парламентом, прозванном в Белграде "Чациленд". Журналисты попросили президента прокомментировать предположения в соцсетях о том, что инцидент был подстроен властями страны, и что он сам предсказывал нечто подобное, в том числе на митинге правящей партии во вторник.

"Когда кто-то не знает, что и как делать, он занимается наихудшим враньем, теориями заговоров и всем остальным. Это я хотел ранить кого-то из наших людей, чтобы получить политическую выгоду? Вы что, все заболели? Какая это тяжелая болезнь поразила движение протестующих и их представителей? Не знаю, кто этот человек, и не я фотографировал там двумя минутами ранее. Я узнал после, потому что давал интервью одной немецкой газете. Ждали, что закончу, и я последний в стране узнал о том, что произошло. Но предвидел ли я это? Да, предвидел, и не только вчера. Можете найти 50 моих аудиозаписей, где я об этом говорил", - ответил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.

Он выразил надежду, что данный опасный инцидент стал последним, "и никого не убьют".

Ранее в среду Вучич сказал, что нападение в палаточном лагере властей Сербии перед зданием парламента было вопросом времени и ожидаемым актом на фоне разжигаемой в обществе ненависти и агрессии в ходе десятимесячных протестов. Сербский лидер продемонстрировал и видеозапись происшествия: на ней мужчина заходит в одну из палаток и затем стреляет в подошедшего позже другого мужчину, который заглянул проверить, что первый делал в палатке. По словам задержанного нападавшего, он хотел поджечь палатку.

Пострадавший - отец двух взрослых детей 1968 года рождения, его дочь - студентка. По данным министра здравоохранения Златибора Лончара, он потерял много крови, предстоит сложная операция. Возгорание в палатке было потушено.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.